همبستگی ملی مردم سیستان و بلوچستان در روزهای دشوار ستودنی است

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروزآذر ر در آغاز سفر به سیستان و بلوچستان از روند فعالیت فرودگاه ایرانشهر بازدید و میزان خسارتها و اقدامات انجام شده برای تداوم خدمات این مجموعه را از نزدیک بررسی کرد.
وی در حاشیه این بازدید، حمله به زیرساختهای غیرنظامی و مراکز خدماترسان را مغایر با اصول انسانی و موازین حقوق بینالملل دانست و اظهار کرد: هدف قرار دادن مرازی که بهطور مستقیم به مردم خدمت میکنند، اقدامی علیه امنیت و آسایش شهروندان است و اراده ملت ایران برای ادامه مسیر خدمت و آبادانی را سست نخواهد کرد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به همراهی مردم سیستان و بلوچستان در روزهای پس از این حادثه، افزود: مردم این استان همواره در بزنگاههای مختلف در میدان حاضر بودند و این بار نیز با آرامش، همدلی و مسئولیتپذیری، انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.
وی با گرامیداشت یاد شهید ایستگاه هواشناسی فرودگاه بینالمللی ایرانشهر که هنگام انجام وظیفه به شهادت رسید، اظهار کرد: دولت خود را در غم خانوادههای شهدا شریک میداند و حمایت از آنان را وظیفه ملی میداند.
بهروز آذر از کارکنان، نیروهای امدادی و مجموعههای خدماترسان فرودگاه ایرانشهر که پس از این حادثه روند خدمترسانی را بدون وقفه ادامه دادند، قدردانی کرد و گفت: استمرار خدمات در چنین شرایطی، بیانگر مسئولیتشناسی و تعهد نیروهایی است که خدمت به مردم را در اولویت قرار دادهاند.
منبع فرمانداری ایرانشهر