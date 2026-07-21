ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران/ انسداد محور هراز تا ساعت ۱۷

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خاطرنشان کرد: محور هراز امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه به دلیل اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در هر ۲ مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان می‌توانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و کندوان برای تردد استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قم - تهران در محدوده‌های شکرآباد و سعیدآباد، آزادراه ساوه - تهران در محدوده عوارضی تهران، محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران در محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت روان است، گفت: محور چالوس با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، محور فیروزکوه با مه‌گرفتگی در ارتفاعات و برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی همراه هستند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.