باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال جوانان ایران در ششمین گام از مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در چین، با کسب پیروزی قاطع مقابل هند، صعود خود را به جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها قطعی کرد.

شاگردان صادقی در مصاف با هند، از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در دست گرفتند. برتری فنی ملی‌پوشان ایران به‌گونه‌ای بود که نیمه نخست با اختلاف چشمگیر ۳۲ بر ۶ به پایان رسید. این روند تهاجمی در نیمه دوم نیز حفظ شد تا در نهایت، جوانان ایران با ثبت نتیجه خیره‌کننده ۶۳ بر ۱۴، حریف خود را در هم بکوبند و با کسب ۷ امتیاز، حضور خود را در مرحله یک‌چهارم نهایی تثبیت کنند.

این موفقیت در شرایطی رقم خورد که ایران در گروه B مسابقات، در میان مدعیان قدرتمند قاره کهن از جمله قطر، ژاپن، کویت، امارات و کره جنوبی - که از ترکیبی از بازیکنان بین‌المللی بهره می‌برند - قرار داشت. هندبالیست‌های جوان ایران با پیروزی در دیدارهای حساس گروهی، مسیر دشوار صعود را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

طبق برنامه، ملی‌پوشان ایران روز جمعه (۲ مرداد) در مرحله یک‌چهارم نهایی به میدان خواهند رفت که حریف آن‌ها پس از پایان دیدارهای مرحله گروهی در روز چهارشنبه مشخص خواهد شد.

نوزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا از ۲۴ تیر تا ۵ مرداد به میزبانی شهر «چوژوو» در چین در حال برگزاری است و در پایان، چهار تیم برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد.