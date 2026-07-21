باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرزاد شعبانی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز اظهار کرد: در مجموع ۴۹ هزار دانشآموز در پایههای یازدهم و دوازدهم استان مشغول به تحصیل هستند.
وی در این گفتوگو تلفنی با مجری خبر سیمای البرز افزود: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز شده و دانشآموزان تاکنون چهار درس را پشت سر گذاشتهاند. بر اساس برنامهریزی انجام شده، این امتحانات ۱۲ مردادماه به پایان خواهد رسید. همچنین دانشآموزان پایه یازدهم نیز تاکنون در سه درس امتحان دادهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به افتخارآفرینی دانشآموزان استان در عرصههای بینالمللی گفت: دو دانشآموز البرزی، علیرضا شریفی و امیرحسین نصرتی، موفق به کسب مدال طلای المپیاد جهانی در رشتههای زیستشناسی و ریاضی شدند. نتایج المپیادهای جهانی شیمی و زمینشناسی نیز در ادامه اعلام خواهد شد.
شعبانی ضمن تبریک این موفقیت به مردم استان البرز در گفتوگو زنده تلوزیونی با مجری بخش خبری ۲۰ البرز خاطرنشان کرد: از این دانشآموزان نخبه در فرصتی مناسب تجلیل خواهد شد.
وی همچنین از آغاز فرآیند هدایت تحصیلی حدود ۴۰ هزار دانشآموز پایه نهم خبر داد و تأکید کرد: دانشآموزان و خانوادهها در انتخاب رشته، علاوه بر علاقه و استعداد، به آینده شغلی، مهارتآموزی، شرایط بازار کار و وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان توجه ویژه داشته باشند تا انتخابی آگاهانه و متناسب با آینده تحصیلی و حرفهای خود انجام دهند.