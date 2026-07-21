توقف صدور مجوز جدید برای واحدهای نانوایی آزادپز

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
فرماندار رشت در این جلسه با اشاره به مصوبه کارگروه آرد و نان استان اظهار کرد: تا اطلاع ثانوی هیچ مجوز جدیدی برای راهاندازی واحدهای آزادپز در شهرستان صادر نخواهد شد و ساماندهی واحدهای موجود در اولویت قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰ واحد آزادپز دارای مجوز در شهرستان وجود دارد که حدود ۷۰ واحد از آنها فعال هستند و بر همین اساس، کارگروه آرد و نان موظف شده است در کوتاهترین زمان ممکن از تمامی واحدهای فعال بازدید کرده و وضعیت فعالیت، کیفیت، کمیت تولید و نحوه عرضه نان را بررسی کند.
میرغضنفری با اشاره به گلایههای مردمی درباره برخی واحدهای آزادپز تصریح کرد: گزارشهایی در خصوص اعمال نرخهای سلیقهای، کیفیت و کمیت نان و نحوه فعالیت برخی واحدها دریافت شده است که در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد و نتایج آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی با اشاره به سایر مصوبات این جلسه گفت: نانواییهایی که بیش از ۴۰۰ کیسه سهمیه ماهانه آرد دریافت میکنند، موظف هستند واحد خود را به کارتخوان نوع دوم مجهز کنند که در این زمینه تسهیلات لازم نیز برای آنان پیشبینی شده است.
فرماندار رشت همچنین از اختصاص سهمیه برای توسعه پخت نان کامل خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه استانی، ۱۰ واحد نانوایی با معرفی اتحادیه و تصویب کارگروه میتوانند برای پخت نان کامل با آرد سبوسدار فعالیت کنند تا زمینه توسعه مصرف این نوع نان در شهرستان فراهم شود.
میرغضنفری با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتها بر چرخه توزیع و مصرف آرد اظهار کرد: برخی گزارشها از وجود ارتباطات ناسالم و تخلفات در زنجیره توزیع آرد حکایت دارد که دستگاههای مسئول موظفند این موارد را با دقت بررسی و در صورت اثبات، بدون اغماض با متخلفان برخورد کنند.
وی با بیان اینکه تخلفات در حوزه آرد و نان نباید معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: در بسیاری از موارد، جرائم پیشبینیشده بازدارندگی لازم را ندارند و همین موضوع موجب تکرار تخلفات میشود؛ از این رو لازم است علاوه بر تشدید نظارتها، بازنگری در برخی سازوکارهای قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار رشت با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه آرد و نان گفت: موضوع آرد و نان تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بهطور مستقیم با رضایت عمومی و آرامش اجتماعی ارتباط دارد و به همین دلیل همواره یکی از محورهای مهم گزارشهای دستگاههای نظارتی و جلسات مرتبط با مسائل اجتماعی و امنیتی شهرستان به شمار میرود.
میرغضنفری با تأکید بر اینکه نظارتها باید اثربخش باشد، خاطرنشان کرد: هدف از بازرسیها صرفاً ارائه آمار و گزارش نیست، بلکه مردم باید نتیجه این اقدامات را در کیفیت نان، شفافیت عرضه و کاهش تخلفات بهطور ملموس احساس کنند.
وی در پایان با تأکید بر استمرار نظارتها و برخورد با تخلفات احتمالی اظهار کرد: همه دستگاههای مسئول موظفند با انجام دقیق وظایف قانونی خود، زمینه تأمین نان باکیفیت و حفظ حقوق مردم را فراهم کنند و امیدواریم با همکاری و همافزایی مجموعه دستگاههای اجرایی، رضایت شهروندان در این حوزه بیش از گذشته تأمین شود.
منبع: روابط عمومی