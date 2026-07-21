باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رودیون میروشنیک، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که کشته شدن الکساندر یاکوفلف، مهندس ارشد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژژیا، در حمله تروریستی که توسط رژیم کی‌یف انجام شد، خطر فاجعه رادیولوژیکی و فنی در این نیروگاه را افزایش می‌دهد.

الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم روسیه، پیش از این اعلام کرده بود که الکساندر یاکوفلف، مهندس ارشد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژژیا، در ۱۵ ژوئیه در یک حمله تروریستی عمدی توسط رژیم کی‌یف کشته شده است.

او خاطرنشان کرد که اوکراین با توجه به شکست‌های نیرو‌های اوکراینی در جبهه‌های نبرد، حملات خود به اهداف غیرنظامی در داخل خاک روسیه را تشدید کرده است که منجر به افزایش تعداد تلفات غیرنظامیان در طول هفته گذشته شده است.

میروشنیک گفت: «تعداد غیرنظامیان روس که تحت تأثیر حملات نازی‌های اوکراینی قرار گرفته‌اند، طی هفته گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به اینکه کی‌یف در جبهه‌های نظامی شکست خورده است، سعی کرده است قابلیت‌های خود را به سمت حملات تروریستی علیه اهداف غیرنظامی روسیه هدایت کند.»

کمیته تحقیقات روسیه این حمله را یک اقدام تروریستی عمدی توصیف کرد که امنیت هزاران غیرنظامی را تهدید می‌کند، در حالی که دولت منطقه زاپوریژژیا تصمیم گرفت پس از مرگ یاکوفلوف، ضمن حمایت از خانواده‌اش، او را برای دریافت مدال دولتی نامزد کند.

منبع: اسپوتنیک