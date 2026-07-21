مسئول پایش و مدیریت بار شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی گفت: اصلاح ساختارها، تقویت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و اقناع شهروندان، مهم‌ترین راهکارهای مدیریت پایدار مصرف انرژی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یاشار احمدپور، مسئول پایش و مدیریت بار شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به روند مدیریت مصرف برق اظهار کرد: اگرچه فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی با تأخیر آغاز شد، اما امروز کاهش قابل توجهی در مصرف بی‌رویه برق و همراهی شهروندان در صرفه‌جویی مشاهده می‌شود.

وی با حضور در رادیو البرز افزود: اگر فرهنگ‌سازی از سال‌های گذشته به‌درستی انجام می‌شد، نیازی به اعمال برخی محدودیت‌ها و اقدامات دستوری نبود و می‌شد از طریق گفت‌وگو و اقناع، مشارکت مردم را در مدیریت مصرف جلب کرد.

احمدپور با بیان اینکه باید این باور عمومی تقویت شود که ایران کشوری کم‌آب و دارای محدودیت‌های انرژی است، گفت: هرچه مداخلات انسانی در طبیعت افزایش یافته، چالش‌های زیست‌محیطی و انرژی نیز بیشتر شده است؛ از این‌رو اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی توسعه حمل‌ونقل پاک از جمله اتوبوس‌های برقی را در کاهش آلودگی و بهبود بهره‌وری انرژی مؤثر دانست و افزود: شهروندان می‌توانند با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در خانواده و شبکه‌های اجتماعی، نقش مهمی در مدیریت مصرف ایفا کنند.

مسئول پایش و مدیریت بار شرکت توزیع نیروی برق استان البرز همچنین بر ضرورت توجه مدیران به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: شنیدن دیدگاه‌های شهروندان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی راهگشا باشد. در کنار قوانین نظارتی، باید خودنظارتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در جامعه تقویت شود.

وی با اشاره به برخی ضعف‌ها در حوزه ساخت‌وساز و مدیریت انرژی اظهار کرد: در بسیاری از ساختمان‌ها به موضوع اتلاف انرژی توجه کافی نمی‌شود و نبود هماهنگی میان دستگاه‌هایی مانند شهرداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی، زمینه هدررفت انرژی را فراهم کرده است.

احمدپور با اشاره به فعالیت گسترده خانه‌مسافرها در البرز افزود: این مراکز نیز سهمی در مصرف برق به‌ویژه در فصل گرما دارند، اما تاکنون برنامه مشخصی برای اطلاع‌رسانی و مدیریت مصرف انرژی در این بخش اجرا نشده است.

وی در پایان به محری رادیو البرز تأکید کرد: هدف مدیریت انرژی نباید صرفاً اداره کردن مشکلات باشد، بلکه باید با اصلاح ساختارها و تبدیل مفاهیم صرفه‌جویی به برنامه‌های عملیاتی، ضمن حفظ رفاه شهروندان، مصرف انرژی به شکل پایدار مدیریت شود.

برچسب ها: مصرف برق ، صرفه جویی برق
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