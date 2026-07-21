سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: سواحل مکران با رشد تولید پست‌لارو و پیش‌بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن میگو، به یکی از محورهای مهم صنعت آبزی‌پروری کشور تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بهزاد امیری با تشریح آخرین وضعیت مزارع پرورش میگوی استان، بیان کرد: باوجود شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی سوم و چالش‌های مربوط به افزایش هزینه‌های تولید، با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته، ۳ مرکز تکثیر میگو در استان به چرخه تولید وارد شدند که این امر نقش حیاتی استان را در زنجیره تأمین میگوی کشور برجسته‌تر کرده است.

 

 وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۶۲ میلیون قطعه پست‌لارو در استان تولید شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان فصل به بیش از ۵۰۰ میلیون قطعه برسد که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

 

 امیری با تأکید بر اینکه مراکز تکثیر سیستان و بلوچستان فراتر از نیازهای بومی عمل می‌کنند، گفت: علاوه بر تأمین نیاز مزارع داخلی، حدود ۲۰۰ میلیون قطعه پست‌لارو به استان‌های میگوپرور کشور از جمله گلستان، هرمزگان و بوشهر ارسال شده است که این امر بیانگر نقش پشتیبان و راهبردی استان در صنعت شیلات ملی است.

 

 سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان در خصوص وضعیت ذخیره‌سازی در مجتمع‌های پرورشی استان تصریح کرد: در مجتمع شهید صنعتی گواتر، ۱۹۴ میلیون قطعه پست‌لارو در ۷۴ مزرعه با سطح زیر کشت یک هزار و ۹۵ هکتار ذخیره‌سازی شده که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ تن میگو از این مزارع برداشت شود.

 

 وی افزود: در مجتمع کشت و صنعت مکران (گوردیم) نیز در دوره نخست، ۶۰ میلیون قطعه پست‌لارو در ۱۷۶ هکتار سطح زیر کشت ذخیره‌سازی شده که تولید ۷۵۰ تن محصول از آن پیش‌بینی می‌شود.

 

 امیری مجموع اراضی زیر کشت رفته در دوره اول را یک هزار و ۲۷۱ هکتار با برآورد برداشت ۳ هزار و ۹۵۰ تن محصول عنوان کرد.

 

 وی با اشاره به پیوستگی فعالیت‌های تولیدی در استان، افزود: ذخیره‌سازی کراپ دوم مجتمع کشت و صنعت مکران از ابتدای تیرماه سال جاری در مراکز نرسری آغاز شده است. تاکنون ۱۸ میلیون قطعه پست‌لارو در ۲۳ استخر تانک نرسری ذخیره‌سازی شده که پس از طی دوره نوزاد گاهی به استخرهای خاکی منتقل خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود در این دوره نیز ۶۰ میلیون لارو در ۱۷۶ هکتار ذخیره‌سازی و ۷۵۰ تن میگو تولید شود.

 

 سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: مجتمع‌های پرورشی استان با ثبت رکوردهای نوین از جمله اولین ذخیره‌سازی میگوی کشور در استخرهای نرسری (۱۹ اسفندماه)، در حین جنگ تحمیلی، هم‌اکنون در مرحله برداشت محصول قرار دارند و این موفقیت‌ها علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی بهره‌برداران برای توسعه پایدار صنعت آبزی‌پروری در سواحل مکران است.

منبع شیلات استان 

برچسب ها: پرورش میگو ، شیلات
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