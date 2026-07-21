باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مادر شهیدان مظفر آسمانی شد + فیلم

مادر شهیدان حسن، علی و حجت‌الاسلام رضا مظفر، سه برادر شهید عملیات مرصاد، پس از سال‌ها صبر در فراق فرزندانش دار فانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مادر شهدای والا مقام حسن، علی و رضا مظفر پس از تحمل ۳۸ سال داغ فراغ، سرانجام به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر حاجیه خانم کوکب اسکندری پس از تشییع در جوار مزار فرزند شهیدش در گلزار شهدای پاکدشت به خاک سپرده شد.

 

مطالب مرتبط
مادر شهیدان مظفر آسمانی شد + فیلم
young journalists club

مادر شهید مدرسه میناب: نیت کردم برای فرزندان شهرم مدرسه بسازم + فیلم

مادر شهیدان مظفر آسمانی شد + فیلم
young journalists club

روایت مادر شهید از توسل به شهید حاجی زاده برای پیدا شدن پیکر فرزندش + فیلم

مادر شهیدان مظفر آسمانی شد + فیلم
young journalists club

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم
۵۴۴

خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم
۳۹۳

اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
وسواس یک بیماری است که باید درمان شود + فیلم
۳۸۱

وسواس یک بیماری است که باید درمان شود + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
دو نوع وسواس وجود دارد + فیلم
۳۲۳

دو نوع وسواس وجود دارد + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
تحلیلگر غربی: ایستادگی ایرانیان امروز خدمتی بزرگ به بشریت است + فیلم
۳۲۲

تحلیلگر غربی: ایستادگی ایرانیان امروز خدمتی بزرگ به بشریت است + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۳۰ تير ۱۴۰۵
به خاطر این شهدا و صبر خانواده شهدا باید دشمن خدا را نابود کنیم
۰
۴
پاسخ دادن