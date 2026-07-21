مادر شهیدان مظفر آسمانی شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0644\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646\u060c \u0639\u0644\u06cc \u0648 \u0631\u0636\u0627 \u0645\u0638\u0641\u0631 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062a\u062d\u0645\u0644 \u06f3\u06f8 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0627\u063a \u0641\u0631\u0627\u063a\u060c \u0633\u0631\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a.\n\u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u062d\u0627\u062c\u06cc\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u06a9\u0648\u06a9\u0628 \u0627\u0633\u06a9\u0646\u062f\u0631\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0631 \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634 \u062f\u0631 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u062f\u0634\u062a \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n