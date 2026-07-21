باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش یک روزنامه انگلیسی، آمریکا از دولت جدید انگلیس انتظار خواهد داشت که اجازه استفاده از پایگاههای نظامی راهبردی خود را در حالی که جنگ علیه ایران را ادامه میدهد، بدهد.
روزنامه تلگراف گزارش داد که ترامپ «از نخستوزیر جدید میخواهد تا دسترسی به پایگاههای نیروی هوایی انگلیس در فیرفورد و دیگو گارسیا را حفظ کند.»
اندکی پس از آنکه اندی برنهام روز دوشنبه به عنوان نخستوزیر انگلیس سوگند یاد کرد، رئیسجمهور آمریکا با او تماس تلفنی داشت.
دولت پیشین انگلیس به رهبری کی یر استارمر در ابتدا به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه دیگو گارسیا در جزایر چاگوس را برای پرتاب بمبافکنهای بی۲ نداد، اما بعداً موضع خود را تعدیل کرد و به آمریکا اجازه داد از آن برای عملیات دفاعی از جمله حملات با هدف «تضعیف توانایی نظامی ایران» استفاده کند.
منبع: الجزیره