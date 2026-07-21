مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: امسال پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، با توجه به بارش‌های انجام شده، مجموع تولید انرژی برق‌آبی به ۶ هزار گیگاوات ساعت برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علوی، مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور با توجه به اوج بار مصرف تابستان بیان کرد: خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته از نظر میزان بارش‌ها و آورد‌های آبی، سال بهتری را پشت سر گذاشتیم. این لطف الهی را قدر می‌نهیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

او افزود: امیدواریم همان پاییز پربارشی که طی چند سال گذشته در پیش‌بینی‌های هواشناسی وعده داده می‌شد، امسال به شکل جدی‌تری محقق شود و از پاییز امسال شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت بارش‌ها باشیم.

مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی گفت: اگر مروری بر آمار سال گذشته داشته باشیم، در تابستان سال گذشته که در همین ایام نیز خدمت شما بودیم، مجموع تولید انرژی برق‌آبی شرکت که حدود ۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه دارد، در نهایت به ۴ هزار گیگاوات ساعت رسید.

او ادامه داد: امسال پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، با توجه به بارش‌های انجام شده، مجموع تولید انرژی برق‌آبی به ۶ هزار گیگاوات ساعت برسد. در نتیجه اگر این هدف محقق شود، میزان تولید انرژی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

علوی با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی در پیک مصرف تابستان اظهار کرد: سال گذشته با تمام مدیریت انجام شده برای عبور از اوج بار مصرف، حدود هزار و ۶۰۰ گیگاوات ساعت انرژی در سه ماه تابستان تولید شد. امسال پیش‌بینی ما تولید ۲ هزار و ۴۰۰ گیگاوات ساعت در طول تابستان است که تا این لحظه تقریباً مطابق برنامه پیش رفته است.

او افزود: از این مقطع به بعد نیز امیدوار هستیم که اگر روند بارش‌ها از مهرماه و در فصل پاییز بهبود پیدا کند، حتی امکان افزایش میزان تولید از رقم ۶ هزار گیگاوات ساعت نیز وجود خواهد داشت.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۷۲ گیگابایت ساعت میزان تولید برق تولید داشتیم که این میزان ۷۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.

مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران درباره نقش نیروگاه‌های برق‌آبی در پایداری شبکه برق کشور گفت: یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های نیروگاه‌های برق‌آبی، قابلیت «بلک استارت» یا خودراه‌اندازی است؛ به این معنا که اگر شبکه برق دچار فروپاشی شود، نیروگاه‌های برق‌آبی می‌توانند از ابتدا شبکه را برق‌دار کنند. این موضوع یکی از خدمات جانبی بسیار مهم نیروگاه‌های برق‌آبی برای حفظ پایداری شبکه است.

او با اشاره به نقش این نیروگاه‌ها در مدیریت ناترازی برق اظهار کرد: با توجه به شرایط شبکه و ناترازی‌هایی که طی چند سال گذشته وجود داشته است، همواره حداکثر توان خود را در اختیار شبکه قرار داده‌ایم. به نوعی می‌توان گفت از سمت نیروگاه‌های برق‌آبی هیچ‌گونه محدودیتی برای همکاری با شبکه وجود نداشته و همواره بالاترین سطح آمادگی برای تولید انرژی و کمک به پایداری شبکه را داشته‌ایم و این روند ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: نیروگاه برق آبی ، وزارت نیرو ، قطعی برق
خبرهای مرتبط
کاهش بیش از ۳ درصدی تقاضای برق برای دومین سال پیاپی در اوج گرما
تکذیب وزارت نیرو درباره ادعای فرد منتسب به مشاور وزیر
برق مناطق جنوبی کشور بدون محدودیت تامین می‌شود
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
گام بلند صنعت برق حرارتی برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵/ افزایش ۲۲۴۴ مگاواتی ظرفیت تولید نیروگاهی
بازگشت واحد دوم نیروگاه تبریز به مدارتولید؛ ترانسفورماتور دچار حریق جایگزین شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
کاهش چشمگیر بارش‌ها و ضرورت مدیریت مصرف؛ فقط ۳۰ درصد از ظرفیت سد‌های تهران پر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی کامل ترمینال سلام برای اعزام زائران اربعین + فیلم
آغاز پیش‌فروش پروازهای اربعین روی کاغذ/خبری از بلیت با نرخ مصوب نیست +عکس
سامانه مودیان راه را بر فعالیت شرکت‌های صوری بست +فیلم
لازمه دستیابی به خودکفایی برنج چیست؟
توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
تولید روغن نباتی به ۵۰۰ هزار تن رسید
واردات گوشت به‌ صورت قبض انباری/ ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد
ورود مجلس به اهمال‌کاری پنج ماهه دولت در وام اشتغال مددجویان
صاحبان صنعت برای تأمین برق صنایع به حمایت مسئولان نیاز دارند
کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است
آخرین اخبار
آخرین جزئیات از معاملات برق در بورس انرژی/ قیمت‌های برق در بورس انرژی حاصل تجمیع عرضه و تقاضا برق است
آغاز ثبت‌نام مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی/ مهلت وکالتی کردن حساب از ۳۱ تیر
تلاش برای افزایش بانک‌های عامل پرداخت‌کننده وام ۴۰۰ میلیونی نیروگاه‌های خورشیدی خانگی
طرح مدیریت پایدار جنگل بر مبنای صیانت از منابع طبیعی تدوین شود
دولت آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار دهد؛ کاهش باندبازی‌ها و برخی مفاسد در گروی آزادسازی سهام عدالت است
پیش بینی خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم محقق می‌شود؟
مدنی‌زاده: منابع صندوق خسارات بدنی بیشتر به سمت خرید اوراق خزانه اسلامی برود
واردات گوشت به‌ صورت قبض انباری/ ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد
کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است
آغاز پیش‌فروش پروازهای اربعین روی کاغذ/خبری از بلیت با نرخ مصوب نیست +عکس
ورود مجلس به اهمال‌کاری پنج ماهه دولت در وام اشتغال مددجویان
لازمه دستیابی به خودکفایی برنج چیست؟
صاحبان صنعت برای تأمین برق صنایع به حمایت مسئولان نیاز دارند
تولید روغن نباتی به ۵۰۰ هزار تن رسید
توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
سامانه مودیان راه را بر فعالیت شرکت‌های صوری بست +فیلم
آمادگی کامل ترمینال سلام برای اعزام زائران اربعین + فیلم
فروش بلیت پرواز‌های اربعین هما از ۳۱ تیر آغاز می‌شود
خیزش گردوخاک در نوار شرقی تا پایان هفته
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران
کاهش بیش از ۳ درصدی تقاضای برق برای دومین سال پیاپی در اوج گرما
مهلت بخشودگی جریمه مالیات بر ارزش افزوده تا ۳۱ تیر تمدید شد
مطالبات ارزی واردکنندگان ۴ میلیارد یورو است
یارانه تیرماه دهک های چهارم تا نهم واریز شد
بلیط اتوبوس اربعین از کجا بخریم؟
بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ پرداخت شد
ارزندگی بازار سرمایه در سایه گزارش‌های مثبت شرکت‌ها
زمین ساخت ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان تأمین شد
کشاورزان از نهال‌های جوان در برابر وزش باد حفاظت کنند
توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) به مراحل پایانی رسید