باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علوی، مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور با توجه به اوج بار مصرف تابستان بیان کرد: خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته از نظر میزان بارش‌ها و آورد‌های آبی، سال بهتری را پشت سر گذاشتیم. این لطف الهی را قدر می‌نهیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

او افزود: امیدواریم همان پاییز پربارشی که طی چند سال گذشته در پیش‌بینی‌های هواشناسی وعده داده می‌شد، امسال به شکل جدی‌تری محقق شود و از پاییز امسال شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت بارش‌ها باشیم.

مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی گفت: اگر مروری بر آمار سال گذشته داشته باشیم، در تابستان سال گذشته که در همین ایام نیز خدمت شما بودیم، مجموع تولید انرژی برق‌آبی شرکت که حدود ۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت منصوبه دارد، در نهایت به ۴ هزار گیگاوات ساعت رسید.

او ادامه داد: امسال پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، با توجه به بارش‌های انجام شده، مجموع تولید انرژی برق‌آبی به ۶ هزار گیگاوات ساعت برسد. در نتیجه اگر این هدف محقق شود، میزان تولید انرژی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

علوی با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی در پیک مصرف تابستان اظهار کرد: سال گذشته با تمام مدیریت انجام شده برای عبور از اوج بار مصرف، حدود هزار و ۶۰۰ گیگاوات ساعت انرژی در سه ماه تابستان تولید شد. امسال پیش‌بینی ما تولید ۲ هزار و ۴۰۰ گیگاوات ساعت در طول تابستان است که تا این لحظه تقریباً مطابق برنامه پیش رفته است.

او افزود: از این مقطع به بعد نیز امیدوار هستیم که اگر روند بارش‌ها از مهرماه و در فصل پاییز بهبود پیدا کند، حتی امکان افزایش میزان تولید از رقم ۶ هزار گیگاوات ساعت نیز وجود خواهد داشت.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۷۲ گیگابایت ساعت میزان تولید برق تولید داشتیم که این میزان ۷۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.

مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران درباره نقش نیروگاه‌های برق‌آبی در پایداری شبکه برق کشور گفت: یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های نیروگاه‌های برق‌آبی، قابلیت «بلک استارت» یا خودراه‌اندازی است؛ به این معنا که اگر شبکه برق دچار فروپاشی شود، نیروگاه‌های برق‌آبی می‌توانند از ابتدا شبکه را برق‌دار کنند. این موضوع یکی از خدمات جانبی بسیار مهم نیروگاه‌های برق‌آبی برای حفظ پایداری شبکه است.

او با اشاره به نقش این نیروگاه‌ها در مدیریت ناترازی برق اظهار کرد: با توجه به شرایط شبکه و ناترازی‌هایی که طی چند سال گذشته وجود داشته است، همواره حداکثر توان خود را در اختیار شبکه قرار داده‌ایم. به نوعی می‌توان گفت از سمت نیروگاه‌های برق‌آبی هیچ‌گونه محدودیتی برای همکاری با شبکه وجود نداشته و همواره بالاترین سطح آمادگی برای تولید انرژی و کمک به پایداری شبکه را داشته‌ایم و این روند ادامه خواهد داشت.