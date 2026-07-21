فرزاد خاکی با تأکید بر تداوم روند رو به رشد کونگ‌فوی کردستان، خواستار تقویت فعالیت‌های این رشته در سراسر استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛صالحی _ مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در مجمع انتخاباتی هیأت کونگ‌فو و هنرهای رزمی، انتخاب دوباره باقر محمدی را تبریک گفت و اظهار کرد: عملکرد موفق هیأت در سال‌های گذشته زمینه ادامه مسئولیت وی را فراهم کرد.

فرزاد خاکی با بیان اینکه هر ۱۰ شهرستان استان در رشته کونگ‌فو فعال هستند، گفت: این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب هیأت است و باید در چهار سال آینده نیز با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی افزود: انتظار داریم رئیس هیأت در سریع‌ترین زمان، اعضای کادر اجرایی خود را معرفی کند تا برنامه‌های جدید هیأت با انسجام بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان توسعه خانه‌های کونگ‌فو، افزایش ورزشکاران سازمان‌یافته و گسترش فعالیت این رشته در شهرستان‌ها و روستاهای استان را از مهم‌ترین اهداف دوره جدید برشمرد.

خاکی همچنین بر تعامل مستمر هیأت با فرمانداری‌ها، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و هیأت‌های شهرستانی تأکید کرد و آن را یکی از عوامل موفقیت این رشته در استان دانست.

وی در پایان با اشاره به تغییر آیین‌نامه برگزاری مجامع انتخاباتی هیأت‌های ورزشی، گفت: بر اساس دستورالعمل جدید وزارت ورزش و جوانان، اعضای هیأت رئیسه و نایب‌رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت منصوب می‌شوند و تنها بازرس با رأی اعضای مجمع انتخاب خواهد شد.

برچسب ها: ورزش ، کونگ فو ، ورزش های رزمی ، کردستان ، سنندج
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