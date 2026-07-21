باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مسروری مدیر پروژه درگاه ملی مجوزهای کشور از صدور بیش از ۹ میلیون و ۵۳۲ هزار مجوز کسبوکار از ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوزها تاکنون خبر داد و گفت: این سامانه با هدف حذف بروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، افزایش شفافیت و جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری برای متقاضیان راهاندازی شده و بهزودی خدمت «مجوزهای بینام» نیز برای تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی رونمایی خواهد شد.
مسروری با تشریح روند شکلگیری درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از سال ۱۴۰۰ آغاز شد. درگاه ملی مجوزها ابتدا با آدرس «g۴b.ir» فعالیت خود را آغاز کرد، اما با توجه به نیازهای فنی و توسعه خدمات، این سامانه بازطراحی شد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ با نشانی «mojavez.ir» به بهرهبرداری رسید. راهبری این طرح بر عهده مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مسئولیت راهبری فنی آن را سازمان فناوری اطلاعات ایران بر عهده دارد.
وی افزود: مهمترین هدف ایجاد این درگاه، صدور برخط مجوزهای کسبوکار و حذف موانع و فرآیندهای پیچیدهای بود که سالها متقاضیان دریافت مجوز را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزهای کشور با اشاره به گستره خدمات این سامانه گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۸۷۶ عنوان مجوز در درگاه ملی مجوزها تعریف شده است که از این تعداد، حدود ۴۵۸ عنوان مربوط به مجوزهای خانگی است. این مجوزها به صورت ثبتمحور صادر میشوند و متقاضیان حقیقی میتوانند برای فعالیتهایی مانند احداث گلخانه، ایجاد اقامتگاههای بومگردی و سایر مشاغل خانگی، ظرف سه تا هفت روز مجوز خود را به صورت کاملاً برخط دریافت کنند.
وی ادامه داد: حدود یک هزار و ۳۰۰ عنوان مجوز نیز مربوط به دستگاههای اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فرآیند صدور آنها به صورت تأییدمحور و همراه با استعلامهای تخصصی انجام میشود. افزون بر این، بیش از دو هزار عنوان مجوز صنفی نیز از طریق اتحادیهها و اصناف صادر میشود.
مسروری با ارائه آخرین آمار عملکرد سامانه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۲ میلیون درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۹ میلیون و ۵۳۲ هزار مجوز صادر شده است. بخشی از درخواستهای باقیمانده به دلیل انصراف متقاضیان یا نداشتن شرایط قانونی به نتیجه نرسیده و حدود ۳۱۲ هزار درخواست نیز در حال بررسی است که عمدتاً مربوط به مجوزهای صنفی و دستگاهی است.
وی با اشاره به ضمانت اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: برای هر مجوز، زمان مشخصی در قانون تعیین شده است و چنانچه دستگاه اجرایی یا اتحادیه صنفی در مهلت قانونی نسبت به صدور مجوز اقدام نکند، درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار مجوز را صادر میکند و مسئولیت نظارت پس از صدور بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزهای کشور همچنین به اجرای طرح شناسه یکتا و کد QR برای مجوزها اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۳، تمامی مجوزهای قدیمی که فاقد شناسه یکتا و کد QR بودند، موظف شدند ظرف مدت دو تا شش ماه به این شناسهها مجهز شوند. در فاصله اردیبهشت تا شهریور همان سال نیز حدود سه میلیون مجوز کاغذی به شناسه یکتا و کد QR مجهز شد و هماکنون تمامی این مجوزها در بانک اطلاعات کسبوکار درگاه ملی مجوزها قابل مشاهده است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده را بر اساس استان، شهر، نوع فعالیت و دارنده مجوز مشاهده کنند. همچنین امکان ثبت نظر مردم درباره فعال بودن یا نبودن واحدهای دارای مجوز و کیفیت فعالیت آنها نیز فراهم شده است و این اطلاعات در قالب داشبوردهای مدیریتی برای دستگاههای اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور ارسال میشود.
مسروری با بیان اینکه عملکرد دستگاهها به صورت مستمر ارزیابی میشود، گفت: میزان تأخیر دستگاهها در صدور مجوزها به طور مستمر پایش و گزارش آن برای دستگاه مربوطه و سازمان بازرسی کل کشور ارسال میشود. همچنین دستگاههایی که به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، در نظام ارزیابی عملکرد امتیاز منفی دریافت خواهند کرد.
وی از اتصال سامانه «پنجره واحد زمین» به درگاه ملی مجوزها به عنوان یکی از اقدامات مهم سال ۱۴۰۴ یاد کرد و افزود: در نتیجه این اتصال، فرآیند صدور مجوز احداث نیروگاههای خورشیدی با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر تسهیل شد و متقاضیان حقیقی و حقوقی توانستند بدون مواجهه با موانع گذشته، فرآیند دریافت مجوز را به صورت شفاف و الکترونیکی طی کنند. این اقدام زمینه صدور صدها مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در استانهای مختلف کشور را فراهم کرده است.
مدیر پروژه درگاه ملی مجوزهای کشور در پایان از راهاندازی خدمت «مجوزهای بینام» خبر داد و گفت: این خدمت با هدف حمایت از سرمایهگذاری و جلوگیری از انحصار در بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی طراحی شده است. در گذشته برخی ظرفیتهای سرمایهگذاری در اختیار افراد محدودی قرار میگرفت و بدون بهرهبرداری باقی میماند، اما با اجرای این طرح، فرصتهای سرمایهگذاری به صورت شفاف در اختیار همه سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت. این خدمت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته دولت رونمایی خواهد شد.