باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در روزگاری که نوآوری و فناوری، موتور محرک توسعه صنعتی کشور به شمار میرود، شرکت دانشبنیان در شهرستان ساوجبلاغ با شعار خود کفایی توسط دانش ایرانی توانسته است با طراحی و ساخت ماشینآلات صنایع غذایی، ایدههای خلاقانه را به خطوط تولید و اشتغال تبدیل کند و نام ایران را در بازارهای جهانی مطرح سازد.
این مجموعه که عضو جامعه مخترعان و مبتکران کشور، واحد نمونه تولیدی و صادرکننده ماشینآلات به پنج قاره جهان است، با بهرهگیری از توان متخصصان ایرانی، صفر تا صد تجهیزات و ماشینآلات بستهبندی صنایع غذایی را طراحی و تولید میکند. رویکردی که علاوه بر پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان داخلی، زمینه صادرات فناوری ایرانی را نیز فراهم کرده است.
سعادتی، مدیر فروش این شرکت دانشبنیان، با اشاره به خودکفایی این مجموعه در ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع غذایی گفت: «در گذشته برای تأمین حتی یک قطعه کوچک، گاهی تا شش ماه منتظر واردات میماندیم، اما امروز تمامی قطعات و ماشینآلات مورد نیاز در داخل این مجموعه طراحی و تولید میشود.» وی افزود: «این توانمندی، علاوه بر کاهش وابستگی به خارج، موجب صرفهجویی ارزی، افزایش سرعت تولید و تقویت توان رقابتی صنعت کشور شده است.»
یکی از ویژگیهای این مجموعه، طراحی و ساخت ماشینآلات متناسب با نیاز مشتریان است؛ بهگونهای که صاحبان ایده میتوانند با ارائه طرحهای خود، دستگاهی متناسب با نیازشان دریافت کرده و زمینه راهاندازی کسبوکار و ایجاد اشتغال را فراهم کنند.
این شرکت دانشبنیان همچنین با جذب مستمر نیروهای متخصص در رشتههایی همچون تراشکاری، فرزکاری، مونتاژ، برق صنعتی، ورقکاری، رنگ، نقشهکشی، حسابداری، فروش، انبارداری و دیگر مشاغل تخصصی، نقش مؤثری در توسعه اشتغال و حفظ سرمایه انسانی در شهرستان ساوجبلاغ ایفا کرده است.
امروز «صنعتکاران متحد» تنها یک کارخانه تولید ماشینآلات نیست؛ بلکه نمادی از اعتماد به دانش بومی، توان مهندسان ایرانی و صنعتی است که با تکیه بر نوآوری، توانسته مسیر پیشرفت، خودکفایی و افتخارآفرینی ایران را در بازارهای جهانی هموار کند.