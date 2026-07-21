باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی گفت: با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی صنعت برق، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی و تجهیزات شبکه که از مدار خارج شده بودند، تعمیر و به مدارتولید بازگشتند و در نتیجه، ظرفیت تأمین برق افزایش یافته است.
رجبی مشهدی با تاکید براینکه کاهش نسبی دمای هوا از روز گذشته در مقایسه با روزهای ابتدایی هفته و هفته قبل، موجب تعدیل مصرف برق شده است تصریح کرد: همکاری و همراهی ارزشمند مردم و مشترکان در مدیریت و مصرف بهینه برق، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و فراهمشدن امکان رفع موقت محدودیتها داشته است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد: این شرایط صرفاً تا پایان هفته جاری پیشبینی شده و تداوم آن به پایداری واحدهای نیروگاهی، وضعیت دمای هوا، سلامت شبکه انتقال و توزیع و استمرار همکاری مردم در مدیریت مصرف بستگی دارد.
رجبی مشهدی با اشاره به حساسیت شرایط شبکه برق در مناطق گرمسیر گفت: احتمال بروز خرابی یا خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی و تجهیزات شبکه، افزایش مجدد دما و رشد مصرف برق همچنان وجود دارد. بنابراین، در صورت تغییر هر یک از این عوامل و بهمنظور حفظ پایداری شبکه، صنعت برق ناگزیر به بازگشت به برنامههای مدیریت بار و اعمال محدودیت در بخش خانگی است.
وی خاطرنشان کرد: تمام همکاران صنعت برق با حداکثر توان و بهکارگیری همه ظرفیتهای تولید، انتقال و توزیع در تلاش هستند برق پایدار مردم جنوب کشور را تأمین کند؛ بااینحال، پایداری این وضعیت بدون مشارکت عمومی امکانپذیر نیست.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از مردم خواست با تنظیم وسایل سرمایشی روی دمای آسایش، خاموشکردن تجهیزات برقی غیرضروری و خودداری از استفاده همزمان وسایل پرمصرف، بهویژه در ساعات اوج مصرف، به حفظ این شرایط کمک کنند.