باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: از روز جمعه گذشته تاکنون ۶ فقره حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله رخ داده که با حضور به‌موقع نیرو‌های عملیاتی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در کوتاه‌ترین زمان مهار شده است.

او افزود: از لحظه اطلاع‌رسانی وقوع حریق، با هماهنگی میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست، ادارات تابعه و سایر دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌ها و تجهیزات به منطقه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق در کمترین زمان ممکن انجام شد.

اسماعیلی گفت: در یکی از عملیات‌های اطفای حریق، بالگرد جمعیت هلال‌احمر نیز در مهار آتش مشارکت داشت و نقش مؤثری در کنترل حریق ایفا کرد.

معاون محیط زیست طبیعی مازندران با بیان اینکه منشأ این آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی بوده است، افزود: علت دقیق وقوع حریق‌ها همچنان در دست بررسی است و نتایج پس از تکمیل بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: بخش عمده پوشش گیاهی آسیب‌دیده را پوشش‌های علفی و سازیل تشکیل می‌دهد و به دلیل تمرکز نیرو‌های عملیاتی بر مهار آتش، هنوز فرصت کافی برای برآورد دقیق مساحت مناطق آسیب‌دیده فراهم نشده است.

او گفت: پس از انجام برداشت‌های میدانی با استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یاب و بررسی داده‌ها توسط شرکت معین سازمان حفاظت محیط زیست، مساحت دقیق عرصه‌های آسیب‌دیده اعلام خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی مازندران از مردم و گردشگران خواست در حفاظت از این ذخیره‌گاه ارزشمند مشارکت کنند و گفت: از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت استفاده، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

محیط زیست مازندران پیشتر از دستگیری دو مظنون به آتش زدن پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران