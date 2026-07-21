باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت در بهار امسال از محل مالیات و عوارض ۴۰۳ هزار و ۵۶ میلیارد تومان بوده که بیشترین درآمد مالیاتی به مالیات بر کالاها و خدمات با رقم ۲۳۸.۱ همت اختصاص داشته است.
برخی از مهمترین آیتمهای مالیات و عوارض دریافتی طی سال جاری به این شرح است:
- مالیات شرکتهای دولتی ۱۵.۱ همت
- مالیات بنگاههای اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی ۱۱.۴ همت
- مالیات اشخاص حقیقی (شرکتهای خصوصی) ۱۲۹.۲ همت
- مالیات بر صادرات مواد خام نفتی، گازی و معدنی ۲.۸ همت
- مالیات بر حقوق کارمندان بخش دولتی و عمومی ۱۴.۷ همت
- مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی ۳۳.۴ همت
- مجموع درآمد از محل مالیات بر حقوق کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی ۴۸.۱ همت
- مالیات مشاغل (پزشکان، وکلا، مهندسان، سردفتران، کارشناسان رسمی، مترجمان رسمی و ...) ۱۲.۶ همت
- مالیات بر مستغلات ۳.۴ همت
- مالیات بر ارث ۱.۵ همت
- مالیات نقل و انتقال سرقفلی ۲.۵ همت
- مالیات نقل و انتقال سهام ۱.۹ همت
- مالیات نقل و انتقال املاک ۴.۸ همت
- مالیات خانههای لوکس ۵۶.۵ میلیارد تومان
- مالیات خانههای خالی ۳۰۱ میلیارد تومان
- مالیات خودروهای لوکس ۳۷۰ میلیارد تومان
- مجموع درآمد حاصل از مالیات خانههای خالی، خانههای لوکس و خودروهای لوکس ۷۲۷ میلیارد تومان
- مالیات فروش فرآوردههای نفتی و بنزین ۲.۶ همت
- عوارض خروج از کشور ۳۰۹ میلیارد تومان
- مالیات فروش سیگار ۵.۱ همت
- مالیات نقل و انتقال خودرو ۷.۸ همت
- مالیات شمارهگذاری خودرو ۲.۹ همت
- مالیات بر ارزش افزوده ۹۲.۳ همت
- مالیات بر مصرف سیگار ۶۸۲ میلیارد تومان
- درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان ۲۲.۲ همت