با وجود تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و اهتمام دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و کسب و کارها که با تمدیدهای مکرر مهلت پرداخت مالیات مشاغل و صنوف مختلف همراه بود، درآمدهای مالیاتی بهار امسال بیش از ۴۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت در بهار امسال از محل مالیات و عوارض ۴۰۳ هزار و ۵۶ میلیارد تومان بوده که بیشترین درآمد مالیاتی به مالیات بر کالاها و خدمات با رقم ۲۳۸.۱ همت اختصاص داشته است.

برخی از مهمترین آیتم‌های مالیات و عوارض دریافتی طی سال جاری به این شرح است:

- مالیات شرکت‌های دولتی ۱۵.۱ همت

- مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی ۱۱.۴ همت

- مالیات اشخاص حقیقی (شرکت‌های خصوصی) ۱۲۹.۲ همت

- مالیات بر صادرات مواد خام نفتی، گازی و معدنی ۲.۸ همت

- مالیات بر حقوق کارمندان بخش دولتی و عمومی ۱۴.۷ همت

- مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی ۳۳.۴ همت

- مجموع درآمد از محل مالیات بر حقوق کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی ۴۸.۱ همت

- مالیات مشاغل (پزشکان، وکلا، مهندسان، سردفتران، کارشناسان رسمی، مترجمان رسمی و ...) ۱۲.۶ همت

- مالیات بر مستغلات ۳.۴ همت

- مالیات بر ارث ۱.۵ همت

- مالیات نقل و انتقال سرقفلی ۲.۵ همت

- مالیات نقل و انتقال سهام ۱.۹ همت

- مالیات نقل و انتقال املاک ۴.۸ همت

- مالیات خانه‌های لوکس ۵۶.۵ میلیارد تومان

- مالیات خانه‌های خالی ۳۰۱ میلیارد تومان

- مالیات خودروهای لوکس ۳۷۰ میلیارد تومان

- مجموع درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس ۷۲۷ میلیارد تومان

- مالیات فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین ۲.۶ همت

- عوارض خروج از کشور ۳۰۹ میلیارد تومان

- مالیات فروش سیگار ۵.۱ همت

- مالیات نقل و انتقال خودرو ۷.۸ همت

- مالیات شماره‌گذاری خودرو ۲.۹ همت

- مالیات بر ارزش افزوده ۹۲.۳ همت

- مالیات بر مصرف سیگار ۶۸۲ میلیارد تومان

- درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۲۲.۲ همت

برچسب ها: درآمد مالیاتی ، مالیات ستانی
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