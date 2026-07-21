مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از اعزام کاروان امداد و نجات این جمعیت به کشور عراق خبر داد و گفت: این کاروان با هدف ارائه خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در مأموریت اربعین حسینی مشارکت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان- آیین بدرقه و اعزام کاروان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان با حضور مسئولان، امدادگران و نجاتگران برگزار شد و این کاروان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی عازم کشور عراق شد.

بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری، در این آیین با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: حضور نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر در مراسم اربعین، جلوه‌ای از خدمت خالصانه و بشردوستانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی افزود: امدادگران و نجاتگران اعزامی استان با بهره‌گیری از آموزش‌ها و توانمندی‌های تخصصی خود، در مسیر‌های تردد زائران و مراکز تعیین‌شده مستقر خواهند شد و در صورت نیاز، خدمات امداد و نجات، کمک‌های اولیه و پشتیبانی لازم را ارائه خواهند کرد.

طاهری با تأکید بر آمادگی نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان، گفت: نیرو‌های اعزامی با روحیه جهادی و انگیزه خدمت، در کنار سایر نیرو‌های امدادی کشور برای تأمین سلامت و آرامش زائران اربعین حسینی تلاش خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر همواره در حوادث و مناسبت‌های بزرگ ملی و مذهبی در کنار مردم حضور دارد و مأموریت اربعین حسینی نیز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خدمت‌رسانی بشردوستانه و امدادی این جمعیت به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران استان در طول برگزاری مراسم اربعین، با استقرار در نقاط پیش‌بینی‌شده و مسیر‌های تردد زائران، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به حوادث احتمالی خواهند بود.

طاهری تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری هر ساله با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های عملیاتی، داوطلب و آموزش‌دیده خود، در راستای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و انجام مأموریت‌های امدادی و بشردوستانه مشارکت فعال دارد.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، اعزام کاروان
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