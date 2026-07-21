باشگاه خبرنگاران جوان - هفتصدوسی‌وپنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برگزار شد و اعضای کمیسیون پس از بررسی ابعاد شهرسازی، ترافیکی، زیست‌محیطی و حقوقی پرونده‌های مطرح‌شده، دو مصوبه مهم را به تصویب رساندند.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به ایمن‌سازی و نوسازی بیمارستان رسول اکرم(ص) اختصاص داشت. این طرح در راستای سیاست‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ارتقاء ایمنی فضاهای خدمات عمومی و رفع موانع شهرسازی پروژه‌های اولویت‌دار تهیه شده است و مصوبه مذکور با فراهم کردن بسترهای قانونی و شهرسازی، امکان نوسازی بیمارستان رسول اکرم(ص) به عنوان یکی از ساختمان های ناایمن پایتخت را با نوسازی دو بلوک و تامین پارکینگ فراهم می‌کند. اقدامی که علاوه بر افزایش ایمنی بیماران، مراجعان و کادر درمان، به ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های سلامت شهر تهران منجر خواهد شد.

اعضای کمیسیون همچنین با اصلاح طرح اجرایی خیابان پاتریس لومومبا موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، املاک شخصی دارای حقوق مکتسبه که در مسیر گذر پیش‌بینی شده قرار گرفته بودند، از محدوده گذر خارج شدند تا ضمن رعایت حقوق قانونی مالکان، اجرای طرح با حداقل تعارضات حقوقی و با حفظ کارآمدی شبکه معابر امکان‌پذیر شود.

مصوبات این جلسه پس از طی مراحل قانونی، در سامانه «شفاف» منتشر خواهد شد.