عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اقدامات خوبی در صدور پروانه انجام شده، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم، گفت: مشوق‌ها باعث افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه برای نوسازی بافت فرسوده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صادقی در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران  با بیان اینکه بازدیدهای میدانی اعضای شورای شهر از بخش های مختلف شهرداری برنامه تشریفاتی نیست، اظهار کرد: این اقدام برای شناسایی چالش ها برای مسیر درست اقدامات و خدمت به شهروندان است.

وی افزود: در بازدیدی که از معاونت شهرسازی داشتیم گزارش مفصلی در رابطه با اقدامات این معاونت در دوره ششم ارائه شد که تلاش و مجاهدت شبانه روزی آنها قابل تقدیر است. آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل هم افزایی بین شهرداری و شوراست.

صادقی با بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج شاهد کاهش ۴۹ درصد پرونده های موردی، افزایش ۱۴ درصدی طرح های موضعی و موضوعی و رشد ۱۲ درصدی مصوبات مناطق جنوبی محور انقلاب هستیم، گفت: ۹۷ هکتار سرانه خدماتی و ۱۲ هزار و ۵۵۰ واحد پارکینگ در این دوره احداث شده که بیانگر تغییر رویکرد شهرداری از پرونده محوری به حل مسائل محله محور است. 

وی ادامه داد: با وجود طرح های متعدد هنوز محلاتی در تهران وجود دارد که امکان نوسازی را از دست داده اند و از جمله می توان به محله ۱۳ آبان، محله بهشتی در منطقه ۲۰، شن چاله های منطقه ۱۸ و فرحزاد اشاره کرد. اکنون زمان آن رسیده که مرحله دوم تحول شهرسازی تهران آغاز شود. 

صادقی تأکید کرد: برای رفع محدودیت های شهرسازی این محلات باید طرح های موضوعی و موضعی جدید آغاز شود. بنده طرحی تهیه کردم که بر اساس آن شهرداری موظف می شود لیست محلاتی که دچار رکود طرح های شهرسازی شده اند، ارائه دهد. این اقدام نباید یک تکلیف اداری باشد بلکه باید گامی در راستای تحقق عدالت فضایی باشد. 

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اقدامات خوبی در صدور پروانه انجام شده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم، گفت: مشوق ها باعث افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه برای نوسازی بافت فرسوده بود. همچنین در این دوره مدیریت شهری شناسایی ۱۴ هزار و ۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز داشتیم که نشان از عزم جدی برای صیانت از حریم دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تهران زمانی به معنای واقعی پیشرفته می شود که عدالت در شهرسازی، قانون مداری در مدیریت و آرامش در زندگی شهروندان محقق شود. رسالت مشترک ما در شهرداری و شورا این است که تصمیمات بر اساس قانون، داده، عدالت و شایسته سالاری گرفته شود.

منبع: شهر

برچسب ها: شورای شهر ، پروانه ساخت
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