باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کامل نصراللهی معاون فنی وراه‌های روستایی اداره کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: اکیپ‌های ویژه نظارت و بازرسی از عملکرد مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و نمازخانه‌ها تشکیل شده که در طرح جابه‌جایی زائرین اربعین حسینی بر مکان‌های یاد شده نظارت می‌کنند.

او افزود: این اکیپ‌ها به طور مستمر از سالن‌های غذاخوری، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بازدید می‌کنند و با رفع نواقص و مشکلات بررسی شده تلاش می‌کنیم خدمات شایسته‌ای به زائران اربعین حسینی ارائه دهیم.

نصراللهی گفت: جابه‌جایی زائران اربعین حسینی استان در حال انجام است و همکاران حوزه حمل ونقل شبانه روز در پایانه‌های مسافری استان و هم چنین پایانه شهید سلیمانی مهران مستقر شده ودر حال خدمت رسانی هستند.