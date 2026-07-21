باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کامل نصراللهی معاون فنی وراههای روستایی اداره کل راهداری وحملونقل جادهای استان مازندران گفت: اکیپهای ویژه نظارت و بازرسی از عملکرد مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی و نمازخانهها تشکیل شده که در طرح جابهجایی زائرین اربعین حسینی بر مکانهای یاد شده نظارت میکنند.
او افزود: این اکیپها به طور مستمر از سالنهای غذاخوری، نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی بازدید میکنند و با رفع نواقص و مشکلات بررسی شده تلاش میکنیم خدمات شایستهای به زائران اربعین حسینی ارائه دهیم.
نصراللهی گفت: جابهجایی زائران اربعین حسینی استان در حال انجام است و همکاران حوزه حمل ونقل شبانه روز در پایانههای مسافری استان و هم چنین پایانه شهید سلیمانی مهران مستقر شده ودر حال خدمت رسانی هستند.