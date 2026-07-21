رئیس سازمان صداوسیمابا حضور در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) از پشت‌صحنه سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داود میرباقری و تهیه‌کنندگی حسین طاهری بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان صداوسیما با حضور در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) از پشت‌صحنه سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داود میرباقری و تهیه‌کنندگی حسین طاهری بازدید کرد.

در این دیدار، ضمن بازدید از لوکیشن‌ها و روند فیلم‌برداری، آخرین وضعیت تولید این پروژه عظیم تاریخی و میزان پیشرفت کار موردبررسی قرار گرفت.

 پیمان جبلی در حاشیه این بازدید که در آستانه روز بزرگداشت سلمان فارسی (سی‌ویکم تیرماه) انجام شد، ضمن قدردانی از گروه تولید «سلمان فارسی»، اظهار کرد: این پروژه با وجود همه دشواری‌ها مطابق برنامه‌ریزی پیش رفته و تنها وقفه ایجادشده، ناشی از جنگ بود که اندکی پس از آتش‌بس، روند تولید دوباره با همان عظمت از سر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه تأخیر پروژه تنها به اندازه همان ۴۰ روز جنگ بوده است، تأکید کرد: گروه تولید با تلاش‌های شبانه‌روزی در حال جبران این وقفه است.

۶٠ قسمت از «سلمان فارسی» آماده پخش است

رئیس سازمان صداوسیما همچنین یادآور شد که پیش‌تر وعده پخش سریال در اواخر تابستان یا اوایل پاییز داده شده بود، اما شرایط ناشی از جنگ بر زمان‌بندی پخش اثر گذاشته است.

جبلی در ادامه از دولت خواست منابع مالی موردنیاز پروژه‌های فاخر رسانه ملی، ازجمله «سلمان فارسی»، به‌موقع تأمین شود و اظهار کرد: مردم ایران منتظر به سرانجام رسیدن و پخش این مجموعه ماندگار هستند.

وی با تمجید از داود میرباقری، او را از چهره‌های برجسته تاریخ هنر ایران دانست و با اشاره به آثار شاخصی همچون «مختارنامه» و «امام علی (ع)»، «سلمان فارسی» را حاصل سال‌ها تلاش و تجربه این کارگردان توصیف کرد و افزود: رسانه ملی خود را موظف می‌داند با همه ظرفیت‌ها از این پروژه حمایت کند.

فصل ایران باستان به روز‌های پایانی تولید نزدیک شده است

داود میرباقری، کارگردان مجموعه «سلمان فارسی» نیز با اشاره به روند تولید مجموعه عنوان کرد: این روز‌ها گروه مشغول ضبط فصل مربوط به ایران باستان است و زمان زیادی تا پایان فیلم‌برداری این بخش باقی نمانده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد از کل پروژه به پایان رسیده و ۶۰ قسمت نیز برای پخش آماده شده است.

«سلمان فارسی» روایتگر شکوه تمدن ایرانی است

حسین طاهری، تهیه‌کننده مجموعه نمایشی «سلمان فارسی» هم با اشاره به بازدید رئیس سازمان صداوسیما از مراحل مختلف فیلم‌برداری گفت:گروه تولید این روز‌ها در حال تکمیل فصل ایران این مجموعه است.

وی «سلمان فارسی» را نمادی از معرفی تمدن و تاریخ ایران به جهان دانست و اظهار کرد: داود میرباقری با بهره‌گیری از روایت‌ها و داستان‌های شاهنامه، این عناصر را در بخش ایران سریال گنجانده تا بر جذابیت روایت بیفزاید.

تهیه‌کننده «سلمان فارسی» از برنامه‌ریزی برای تسریع در تولید فصل حجاز خبر داد و گفت: امید می‌رود در هفته‌های آینده ساخت‌وساز‌های مربوط به لوکیشن‌های حجاز آغاز شود تا بلافاصله پس از پایان فصل ایران، تولید این بخش که روایتگر حضور حضرت سلمان در جزیره‌العرب و در جوار پیامبر اکرم (ص) است، دنبال شود.

برچسب ها: رسانه ملی ، مجموعه نمایشی ، سلمان فارسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۳۰ تير ۱۴۰۵
بزرگترین خیانتکار تاریخ......
.......
۱۳
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده مستاجرم حرف فامیلم صاد است .تو را خدا پیگیری و چاپ کنید فلاکس قیمتش چند برابر شد ولی حقوق 2میلیون هم کم کردن سهام عدالتم چرا نمیتونم بفروشم
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
داریوش
۱۸:۵۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
سرمایه و پول ملت باید همینجوری تلف شود مانند سریال مختار و... چیزهایی که یک ریال هم نیست چه برسد به سریال .واقعا آنچه میرباقری می سازد خودش می تواند نگاه کند.وانصافا نمره چند می دهی به کار خودت.حرف زدن عرب‌نیا در مختار دیده ای.جنگهایی که ساخته ای ،مسخره بازی‌هایی که آدم حالش بهم می‌خورد. واقعا مجبور هستی بسازی؟ البته که به من هم پول خوب بدهن می سازم اگر اینها ساختن هست.
۲۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
امیر شریفی
۱۷:۴۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
مراتب سپاس خودم را خدمت اساتید فاخر و افتخار عرصه علم و هنر ایران زمین جناب آقای میر باقری و جناب طاهری اعلام داشته و امیدوارم مانا باشند بحق یزدان و همینطور جناب جبلی ریاست محترم سازمان که همواره همراه و یاور بودند
۱۵
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۷:۳۵ ۳۰ تير ۱۴۰۵
آیا ساخت چنین سریال پر هزینه‌ای در شرایط کنونی ضرورت داشت؟؟ بهتر بود میرباقری سر و ته قضیه زود به هم میآورد که از حوصله بیننده هم خارج نشه.به جا ش میشد چند تا سریال خارجی گینی خرید.
۲۵
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۳۰ تير ۱۴۰۵
کلا فقط غر بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۳۰ تير ۱۴۰۵
اگه زیاد بیننده نداشته باشه شکست بزرگ صدا و سیماست
۱۸
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۳۰ تير ۱۴۰۵
مختارو الانم دارن می بینن پس خوشحال نباش بدبخت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۳۰ تير ۱۴۰۵
قطعا بیننده زیادی خواهد داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۳۰ تير ۱۴۰۵
فعلا این ۶۰ قسمت رو پخش کنید تا بقیه قسمت ها ساخته بشه........

پخش قسمت ها رو هم طول بدین مثلا هفته ای دو قسمت یا یک قسمت........
۳۵
۲۱
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