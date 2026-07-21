باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هجدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه با حضور کسری نوری مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی تازه ترین محصولات و فناوری های صنعت درب و پنجره، ایجاد فرصت برای توسعه همکاری های تجاری، تبادل دانش فنی و معرفی توانمندی های تولیدکنندگان داخلی برپا شده است.

در هجدهمین دوره این رویداد، ۵۴ شرکت داخلی و ۷ شرکت خارجی از کشورهای چین، ترکیه، اسپانیا، کره جنوبی و آلمان حضور دارند و آخرین محصولات، تجهیزات و فناوری های خود را در حوزه های مختلف صنعت درب و پنجره و صنایع وابسته به نمایش گذاشته اند.

حضور شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه

حضور شرکت های خارجی در کنار تولیدکنندگان داخلی، زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات بین المللی، انتقال تجربه و فناوری و ایجاد فرصت های جدید برای همکاری های تجاری در صنعت درب و پنجره فراهم کرده است.

این نمایشگاه همچنین فرصتی برای فعالان صنعت ساختمان، تولیدکنندگان، مهندسان، معماران، انبوه سازان و متخصصان حوزه های مرتبط است تا با تازه ترین روندها، محصولات و فناوری های این صنعت آشنا شوند.

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