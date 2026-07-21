باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۱۰۸ نفر در ۳ ماهه اول امسال در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشت.

او افزود: بر اساس آمارها، ۹۰ نفر از تلفات تصادفات سه ماهه امسال را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

دکتر عباسی گفت:شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب ساری با ۲۲، بابل با ۱۵ و آمل با ۱۱ فوتی و این در حالی است که در شهرستان محمود آباد فوتی گزارش نشده است..

او افزود:از ۱۰۸ کشته تصادفات سه ماهه، ۷۸ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (با کاهش ۹ درصدی) و ۳۰ نفر در حوادث درون شهری، (تغییری نداشت) گزارش شده است.

عباسی گفت:۴ هزار و ۲۹۵ نفر طی سه ماهه اول امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.