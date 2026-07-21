مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در ۳ ماهه اول امسال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۱۰۸ نفر در ۳ ماهه اول امسال در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشت.

او افزود: بر اساس آمارها، ۹۰ نفر از تلفات تصادفات سه ماهه امسال را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

دکتر عباسی گفت:شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب ساری با ۲۲، بابل با ۱۵ و آمل با ۱۱ فوتی و این در حالی است که در شهرستان محمود آباد فوتی گزارش نشده است..

او افزود:از ۱۰۸ کشته تصادفات سه ماهه، ۷۸ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (با کاهش ۹ درصدی) و ۳۰ نفر در حوادث درون شهری، (تغییری نداشت) گزارش شده است.

عباسی گفت:۴ هزار و ۲۹۵ نفر طی سه ماهه اول امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

برچسب ها: پزشکی قانونی ، حوادث رانندگی
خبرهای مرتبط
کاهش ۷ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران 
کاهش ۱۰ درصدی مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بسیج کامل ناوگان حمل‌ و نقل عمومی مازندران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها برای تسریع در خرید حمایتی مرغ مازاد
بازداشت سه متهم در پرونده فساد مالی سازمان حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر
انسداد محور هراز برای دومین روز متوالی
عامل انسانی پشت حریق‌های میانکاله
نظارت ویژه بر نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی - رفاهی در طرح اربعین حسینی
دستگیری سارق ۳۰ میلیاردی طلاجات در بابل + فیلم
کاهش مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران
آخرین اخبار
دستگیری سارق ۳۰ میلیاردی طلاجات در بابل + فیلم
کاهش مرگ‌های حوادث رانندگی در مازندران
نظارت ویژه بر نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی - رفاهی در طرح اربعین حسینی
عامل انسانی پشت حریق‌های میانکاله
انسداد محور هراز برای دومین روز متوالی
تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها برای تسریع در خرید حمایتی مرغ مازاد
بسیج کامل ناوگان حمل‌ و نقل عمومی مازندران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
بازداشت سه متهم در پرونده فساد مالی سازمان حمل‌ونقل شهری شهرداری بابلسر
تقارن تعطیلات تابستانی و افزایش حضور گردشگران؛ ضرورت مشارکت مستمر شهروندان در تأمین ذخایر خونی مازندران
آتش‌سوزی گسترده چند فروشگاه در بازار تنکابن/ حریق مهار شد