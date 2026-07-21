تولید سالانه ۱۸۱ تن گوشت شتر در فارس

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس از تولید سالانه بیش از ۱۸۱ تن گوشت شتر در استان خبر داد و گفت: این بخش با بهره‌برداری از بیش از پنج هزار رأس شتر، نقش راهبردی در تنوع‌بخشی به زنجیره تولیدات دامی ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این حوزه بیان کرد: علاوه بر تولید گوشت، شتر‌های استان قابلیت تولید شیر را نیز دارند که بخش عمده آن به صورت خودمصرفی در خانوار‌های بهره‌بردار استفاده می‌شود.

او همچنین با توجه به ظرفیت گردشگری و ورزشی این صنعت تصریح کرد: در حال حاضر ۷۷۵ نفر از متولیان شتر‌های سوارکاری در ۲ سایت تخصصی شهرستان‌های لارستان و فراشبند فعالیت می‌کنند که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی به کشور قطر هم اعزام می‌شوند.

فلاحی با تاکید بر اهمیت توسعه این صنعت در مناطق خشک عنوان کرد: پرورش شتر در مناطق کم‌آب و دارای پوشش گیاهی مرتعی، علاوه بر حفظ معیشت بهره‌برداران، زمینه ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار بخش دامپروری استان را فراهم می‌سازد.

این مقام مسئول اظهار کرد: از منظر علمی و اکولوژیک، شتر به عنوان گونه‌ای مقاوم به خشکی شناخته می‌شود که دارای سازگاری فیزیولوژیک بسیار بالایی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک است.

او افزود: برخلاف سایر دام‌های تولیدی، شتر با بهره‌گیری بهینه از منابع گیاهی مرتعی و با کمترین میزان مصرف آب، می‌تواند بدون آسیب زدن به اکوسیستم، تولید پروتئین باکیفیت فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، توسعه پرورش شتر در استان فارس را یک راهکار علمی و عملی برای مدیریت منابع آبی و مقابله با چالش‌های تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و دامپروری دانست.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: گوشت شتر ، جهاد کشاورزی فارس
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی گزارش می‌دهد؛
طلای سفید بیابان، رها در کویر/ وقتی سود میلیاردی شیر شتر در نبود فرآوری به بیابان ریخته می‌شود!
وقتی شتر خراسان جنوبی می‌تواند از اماراتی‌ها جلو بزند
توزیع گوشت شتر میان ایتام هندیجانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حملات بامدادی آمریکا به شیراز، چابهار، آبدانان، بندرعباس و قشم
تلاقی گرما و فرسودگی زیرساخت‌ها در پیک تابستان
تشکیل شعبه ویژه قضایی برای برخورد با باندهای سازمان‌یافته هنجارشکنی در فارس
خط‌ونشان مسئول جهاد کشاورزی فارس برای کشتارگاه‌ها/سلامت مردم غیرقابل مسامحه است
صعود تیم فوتسال شهرداری شیراز به جمع هشت تیم برتر مسابقات کلانشهر‌های کشور
عزم مشترک در فارس برای تأمین زمین مسکن
شالیزار‌های کامفیروز در مسیر گردشگری کشاورزی/ برنج مرودشت یک تجربه توریستی می‌شود
از اکوپارک ۲۳۰ هکتاری تا بام سبز ۴۰۴۴ هکتاری/ شیراز وارد عصر جدید نشاط شهری می‌شود
تولید سالانه ۱۸۱ تن گوشت شتر در فارس
مهارت‌آموزی و کارآفرینی نوجوانان در مساجد فارس برای تابستان ۱۴۰۵
آخرین اخبار
اجرای طرح شیراز ۳۶۰ درجه/گام بلند شهرداری برای تحقق عدالت فرهنگی و نشاط اجتماعی در تابستان ۱۴۰۵
تولید سالانه ۱۸۱ تن گوشت شتر در فارس
شالیزار‌های کامفیروز در مسیر گردشگری کشاورزی/ برنج مرودشت یک تجربه توریستی می‌شود
مهارت‌آموزی و کارآفرینی نوجوانان در مساجد فارس برای تابستان ۱۴۰۵
از اکوپارک ۲۳۰ هکتاری تا بام سبز ۴۰۴۴ هکتاری/ شیراز وارد عصر جدید نشاط شهری می‌شود
عزم مشترک در فارس برای تأمین زمین مسکن
صعود تیم فوتسال شهرداری شیراز به جمع هشت تیم برتر مسابقات کلانشهر‌های کشور
تلاقی گرما و فرسودگی زیرساخت‌ها در پیک تابستان
تشکیل شعبه ویژه قضایی برای برخورد با باندهای سازمان‌یافته هنجارشکنی در فارس
خط‌ونشان مسئول جهاد کشاورزی فارس برای کشتارگاه‌ها/سلامت مردم غیرقابل مسامحه است
حملات بامدادی آمریکا به شیراز، چابهار، آبدانان، بندرعباس و قشم
انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید ‌
خنثی‌سازی موفق موشک کروز آمریکایی در نی‌ریز
حمله هوایی به یکی از نقاط شیراز؛ حادثه، خسارت جانی نداشت
فردا تا چهارشنبه، کوره آفتاب؛ پنج شنبه و جمعه، تب گرما پایین می‌آید
فارس با ۲۳۰۰ روستا نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌ها و تجهیزات دهیاری‌هاست
دستور قضایی برای رفع موانع صدور اسناد اراضی دولتی در شهر جدید صدرا
حفظ وحدت و تبعیت از ولایت، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن است
نجات نوجوان ۱۶ ساله از چاه ۱۰ متری در شیراز
شرکت نمایشگاه‌های فارس باید به یک شهر نمایشگاهی بین‌المللی تبدیل شود
افتتاح ۹۷ پروژه به ارزش ۳۲۷ میلیارد تومان همزمان با هفته بهزیستی در فارس
«مثلث نیلگون»، برگ برنده گردشگری جنوب فارس
تحویل کارت‌های سوخت باید هم‌سطح ظرفیت پردازشی شبکه باشد