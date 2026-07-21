تولید سالانه ۱۸۱ تن گوشت شتر در فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این حوزه بیان کرد: علاوه بر تولید گوشت، شتر‌های استان قابلیت تولید شیر را نیز دارند که بخش عمده آن به صورت خودمصرفی در خانوار‌های بهره‌بردار استفاده می‌شود.

او همچنین با توجه به ظرفیت گردشگری و ورزشی این صنعت تصریح کرد: در حال حاضر ۷۷۵ نفر از متولیان شتر‌های سوارکاری در ۲ سایت تخصصی شهرستان‌های لارستان و فراشبند فعالیت می‌کنند که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی به کشور قطر هم اعزام می‌شوند.

فلاحی با تاکید بر اهمیت توسعه این صنعت در مناطق خشک عنوان کرد: پرورش شتر در مناطق کم‌آب و دارای پوشش گیاهی مرتعی، علاوه بر حفظ معیشت بهره‌برداران، زمینه ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار بخش دامپروری استان را فراهم می‌سازد.

این مقام مسئول اظهار کرد: از منظر علمی و اکولوژیک، شتر به عنوان گونه‌ای مقاوم به خشکی شناخته می‌شود که دارای سازگاری فیزیولوژیک بسیار بالایی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک است.

او افزود: برخلاف سایر دام‌های تولیدی، شتر با بهره‌گیری بهینه از منابع گیاهی مرتعی و با کمترین میزان مصرف آب، می‌تواند بدون آسیب زدن به اکوسیستم، تولید پروتئین باکیفیت فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، توسعه پرورش شتر در استان فارس را یک راهکار علمی و عملی برای مدیریت منابع آبی و مقابله با چالش‌های تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و دامپروری دانست.

منبع: جهاد کشاورزی فارس