باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل گفت: طی گزارشی از سوی شهروندی از بخش گتاب بابل مبنی بر سرقت منزل به سرعت موضوع سرقت با حضور فرمانده انتظامی بخش و عوامل تجسس در سر صحنه شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت

او افزود: مأموران تجسس با بررسی صحنه، رصد دوربین‌های امنیتی و تحقیقات به فردی دارای سوابق سرقت رسیدند.

سرهنگ عزیزی با اشاره دستگیری متهم در مخفیگاهش، گفت: پس از تکمیل مدارک و سرنخ‌های مورد نظر و مشخص شدن هویت و محل اختفاء سارق با دستور قضایی طی عملیاتی به مخفیگاهش سارق دستگیر و به فرمانده‌ای انتظامی بخش گتاب منتقل گردید.

فرمانده انتظامی بابل گفت: پس از دستگیری با انجام اقدامات فنی مامورین فرد سارق که دارای سوابق متعدد سرقت هم بود به جرم خود اقرار و اموال مسروقه که مقادیر قابل توجهی طلاجات به ارزش ۳۰ میلیارد ریال بوده را به فرد مالباخته تحویل داده شد.

او افزود: سارق هم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید.