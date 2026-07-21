وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اختلالات بانکی در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی اثر ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی زاده در حاشیه نشستی با کارآفرینان گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی که با این بانک‌ها در تعامل بودند دچار مشکل شده بودند و حالا با بانک مرکزی هماهنگ شده تا با فعالان اقتصادی در حوزه‌های اعتبارسنجی، ضمانت نامه‌ها و چک‌ها همراهی حداکثری صورت گیرد.

وی افزود: به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود تا اگر کارآفرینان در طی این دوره احیانا پرداختی نداشتند، مدنظر قرار نگیرد.

وزیر اقتصاد در خصوص محدودیت منابع بانکی و اخذ تسهیلات بانکی گفت: در کارگروه نوسازی بازسازی وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی برای واحد‌های آسیب دیده مستقیم یا غیرمستقیم و فعالان اقتصادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدند، از طرف شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود.

آقای مدنی زاده گفت: با وزارتخانه‌های مختلفی که با فعالان اقتصادی مرتبط هستند هماهنگ شد تا فهرست شرکت‌هایی که مشمول این بسته‌های حمایتی می‌شوند به وزارت اقتصاد ارائه کنند تا به مجموعه بانک‌ها و سازمان‌های بورس و امور مالیاتی معرفی شوند.

وی افزود: مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی که مخل فضای تولید و تجارت کشور و سرمایه گذاری هستند در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت است تا با تصویب هیئت وزیران بخش قابل توجهی مقررات زدایی شود تا از موانع از سر راه راه فعالان اقتصادی برداشته شود و این مسیری مستمر است که شامل برنامه ما در طی چند ماه آینده می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: مجمع کارآفرینان مجموعه‌ای از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور هستند که نقش بسزایی در تولید کشور دارند و مسایل و دغدغه هایشان را در این ایام مطرح کردند که بیشتر مباحث مربوط به موانع در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی بر اساس قوانین و مقررات موجود بود که جمع بندی شد تا در کارگروه بازسازی و نوسازی پس از جنگ وزارت اقتصاد به این مسائل می‌پردازیم.

برچسب ها: فعالان اقتصادی ، اعتبارسنجی
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