باشگاه خبرنگاران جوان - فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بسکتبال با اشاره به رویکرد وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: خدا را شکر در وزارت ورزش و جوانان در تیمی فعالیت میکنیم که در رأس آن دکتر احمد دنیامالی، مأموریتی فراتر از ورزش را برای ما ترسیم کرده است. خوشبختانه در بسکتبال نیز آنچه رقم خورده، فراتر از یک رشته ورزشی است.
وی افزود: بسکتبال تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه بستری برای ایجاد وحدت، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و تبیین تفکر آزادیخواهی ایرانیان است. اگر در همه عرصهها با این نگاه حرکت کنیم، برنامههای عملیاتی نیز اثربخشی و کیفیت بیشتری خواهند داشت.
محمدیان با قدردانی از عملکرد فدراسیون بسکتبال گفت: فرآیندها در فدراسیون بسکتبال با هدایت جواد داوری شفاف است و این فدراسیون در همه ابعاد عملکردی شفاف داشته و محصولات و دستاوردهای آن نیز بهصورت شفاف ارائه شده است. از این همراهی صمیمانه قدردانی میکنم. این شیوه همکاری، الگویی ارزشمند برای توسعه مدیریت و اجرای برنامههای اجتماعی به شمار میرود.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان همچنین به راهاندازی بسکتبال دیجیتال اشاره کرد و گفت: ورود فدراسیون بسکتبال به حوزه بسکتبال فیجیتال، اقدامی زیربنایی و ارزشمند بود که آغاز خوبی داشت. امیدوارم این مسیر گسترش پیدا کند، چرا که این حوزه ظرفیت کسب مدال در رویدادهای بینالمللی را دارد.
وی در پایان با اشاره به گستردگی فعالیت این رشته تصریح کرد: بسکتبال هم در مدارس، هم در دانشگاهها و هم در سطح خیابان و ورزش همگانی حضور دارد و این نشاندهنده ظرفیت بزرگ و امیدبخش این رشته برای توسعه ورزش کشور است.