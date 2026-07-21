باشگاه خبرنگاران جوان - جواد داوری سرپرست فدراسیون بسکتبال در مجمع عمومی فدراسیون با اشاره به شرایط دشوار سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سال پرترافیکی را پشت سر گذاشتیم و جنگ تحمیلی نیز شرایط اعزام تیمهای ملی را، بهویژه با توجه به استفاده از مربیان خارجی، با دشواریهایی همراه کرد. با این حال، همراهی خانواده بزرگ بسکتبال باعث شد این شرایط را به خوبی پشت سر بگذاریم. از اعضای مجمع، باشگاهها، هیئتهای استانی، بازیکنان، مربیان و داوران بابت همکاری و همراهیشان قدردانی میکنم.
وی همچنین از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک قدردانی کرد و گفت: در این مسیر، همراهی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک نقش مهمی در پیشبرد برنامههای فدراسیون داشته است. به ویژه از دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، تشکر میکنم که با اشراف کامل بر رشتههای مختلف ورزشی، روند و فرآیندهای فدراسیونها را به خوبی دنبال میکنند و همواره نگاه حمایتی و مثبتی نسبت به بسکتبال داشتهاند. این حمایتها انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر توسعه و اجرای برنامههای فدراسیون ایجاد کرده است.
وی با اشاره به عملکرد تیم ملی بانوان خاطر نشان کرد: تیم ملی بسکتبال بانوان ایران برای نخستین بار عنوان قهرمانی غرب آسیا را کسب کرد. در رقابتهای دیویژن B نیز با وجود برخورد به تیم قدرتمند چینتایپه، نمایش قابل قبولی داشت. با قاطعیت میگویم تیم ملی بانوان ایران اکنون در سطح هشت تیم برتر آسیا قرار دارد. این در حالی است که چهار تیم نخست آسیا، همواره از مدعیان حضور در رقابتهای جهانی هستند. از سوی دیگر، تیم بانوان طی سالهای اخیر از تیم آخر دیویژن B به تیم دوم این رقابتها رسیده و این روند، آینده امیدوارکنندهای را برای بسکتبال بانوان ترسیم میکند.
داوری ادامه داد: تیم دختران زیر ۱۶ سال ما نیز قهرمان غرب آسیا شد. اگر تیم ملی بزرگسالان بانوان در فهرست تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا قرار میگرفت، بدون تردید روند پیشرفت این تیم شتاب بیشتری میگرفت، هرچند محدودیتهای موجود در شرایط خاص کشور را نیز نباید نادیده گرفت.
سرپرست فدراسیون بسکتبال درباره تیم ملی مردان تصریح کرد: تیم ملی بزرگسالان در کاپ آسیا و اقیانوسیه، با ارائه بازیهای خوب و تنها یک شکست مقابل استرالیا، در جایگاه سوم آسیا قرار گرفت که این عنوان برای جامعه بسکتبال بسیار امیدوارکننده است. مهمتر از آن، غیبت برخی بازیکنان باتجربه و درخشش بازیکنان جوان نشان داد روند پوستاندازی تیم ملی آغاز شده و باید ادامه پیدا کند. برنامههای فدراسیون نیز بر پایه پشتوانهسازی و تربیت نسل آینده بسکتبال ایران تدوین شده است.
وی افزود: در مسیر پشتوانهسازی، فدراسیون ورزش دانشآموزی نیز میتواند نقش مهمی ایفا کند. آنچه مسلم است، بسکتبال ایران بیش از هر زمان دیگری به نسلسازی نیاز دارد و این موضوع طی چهار سال گذشته، مهمترین دغدغه فدراسیون بوده است، به همین دلیل، بسیاری از برنامهها بر تحقق این هدف متمرکز شدهاند.
داوری با اشاره به توسعه مسابقات داخلی گفت: برگزاری حدود سه هزار و ۵۰۰ مسابقه در سال گذشته که نزدیک به دو هزار مسابقه آن در ردههای پایه برگزار شد، اتفاقی امیدوارکننده است و میتواند مسیر نسلسازی را هموارتر کند.
وی درباره بسکتبال سهنفره نیز اظهار داشت: در این بخش اتفاقات خوبی رخ داده است. سازمان بسکتبال سهنفره با رویکردی حرفهایتر فعالیت میکند و در رویدادهایی مانند بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی جوانان نیز نتایج مطلوبی کسب شد. با وجود افزایش سطح رقابتها، این رشته در مسیر پیشرفت قرار دارد.
سرپرست فدراسیون بسکتبال در پایان گفت: در حال حاضر چهار تیم ملی در اردو به سر میبرند که از جمله آنها تیم زیر ۱۸ سال است و هدایت آن را ماتیچ برعهده دارد. همچنین علی توفیق در آمادهسازی این تیم زحمات زیادی کشیده است. پنجرههای مقدماتی جام جهانی را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتیم و امیدواریم در مراحل نهایی نیز سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کنیم.