مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور از آغاز دوره توانمندسازی مدیران بسیج حقوقدانان به میزبانی استان قم در راستای تحقق اهداف کلان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - رسول بهرامی‌پور، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور، صبح امروز در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام «سید سعید پروره»، هدف از برگزاری این رویداد ۲ روزه را ایجاد انگیزه، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی و افزایش نقش‌آفرینی مؤثر مدیران بسیج حقوقدانان در استان‌های سراسر کشور عنوان کرد و گفت: این دوره در راستای تحقق اهداف کلان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با رویکرد کمک به کارآمدی هرچه بیشتر نظام حقوقی و قضایی کشور طراحی و اجرا شده است.

او با اشاره به جایگاه راهبردی بسیج حقوقدانان در نظام اسلامی، تصریح کرد: این سازمان با الهام‌گیری از منویات امامین انقلاب اسلامی (ره) و با تأکید بر اصل عدالت‌گستری، در نظر دارد به‌عنوان یک بازوی مردمی توانمند، در کنار دستگاه قضایی کشور ایفای نقش کرده و پل ارتباطی میان آحاد جامعه و نظام عدالت باشد.

بهرامی‌پور افزود: ارتقاء دانش حقوقی، آگاهی‌بخشی به اقشار مختلف جامعه و حمایت حقوقی از محرومان، از جمله رسالت‌های ذاتی این سازمان محسوب می‌شود.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور در ادامه از طرح توسعه ساختاری این سازمان در سطح ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به‌زودی شاهد راه‌اندازی ۳۱ حوزه مقاومت بسیج حقوقدانان در مراکز استان‌ها و همچنین ۵۰۰ حوزه مقاومت بسیج حقوقدانان در شهرستان‌های سراسر کشور خواهیم بود.

او تأکید کرد که این گسترش ساختاری، گامی مؤثر در جهت پوشش حداکثری خدمات حقوقی و عدالت محور در تمامی نقاط کشور است و به کشف و پرورش استعدادهای جوان و متخصص در حوزه حقوق نیز کمک شایانی خواهد کرد.

بهرامی‌پور در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه دوره آموزشی «شهید پروره» به‌عنوان نخستین گام از سلسله برنامه‌های توانمندسازی سال جاری محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد: خروجی این دوره، مدیرانی کارآمد، عدالت‌خواه و متعهد باشند که بتوانند در تراز انقلاب اسلامی، رسالت سنگین خود را در عرصه‌های حقوقی و قضایی کشور به‌درستی ایفا نمایند.

شایان ذکر است، این دوره آموزشی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و با محوریت مباحث روز حقوقی، مدیریت جهادی و آشنایی با راهبردهای نوین عدالت‌گستری در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان در پایان دوره، گواهینامه معتبر توانمندسازی دریافت خواهند کرد.