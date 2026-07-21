باشگاه خبرنگاران جوان- مهین فرهادیزاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک، در مجمع عمومی فدراسیون بسکتبال با ابراز رضایت از گزارشهای ارائه شده، گفت: گزارشهای ارائه شده در بخشهای مختلف امیدوارکننده بود و بهویژه از گزارش مربوط به بخش بانوان خرسند شدم.
وی با اشاره به موفقیتهای تیمهای بانوان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و همچنین عملکرد تیم بزرگسالان بانوان افزود: فدراسیون بسکتبال در حوزه بانوان با جدیت و تلاش ویژهای عمل کرده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
فرهادیزاد تصریح کرد: جدیت فدراسیون بسکتبال با مدیریت جواد داوری در توسعه بخش بانوان، ستودنی است و این رویکرد میتواند زمینهساز موفقیتهای بیشتری برای بسکتبال زنان ایران باشد.
نایب رئیس کمیته ملی المپیک در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر، ابراز امیدواری کرد روند رو به رشد بسکتبال بانوان با برنامهریزی، حمایت و سرمایهگذاری بیشتر ادامه یافته و به دستاوردهای ارزشمندتری در عرصههای بینالمللی منجر شود