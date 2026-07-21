باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زنجیره انسانی در خلیج همیشه فارس + فیلم

مردم بندرعباس بر پاسداری از تنگه هرمز تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم بندر عباس با حضور در کنار آب‌های نیلگون خلیج تا ابد فارس اتحاد و انسجام خود را برای حفاظت از تنگه هرمز به رخ دشمن کشیدند.

 

مطالب مرتبط
زنجیره انسانی در خلیج همیشه فارس + فیلم
young journalists club

امیر اکرمی‌نیا: حتی اجازه حضور اولیه در جزایرمان را به دشمن نمی‌دهیم

زنجیره انسانی در خلیج همیشه فارس + فیلم
young journalists club

روایت مردم از چهره واقعی آمریکا + فیلم

زنجیره انسانی در خلیج همیشه فارس + فیلم
young journalists club

اهتزاز پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا + فیلم

زنجیره انسانی در خلیج همیشه فارس + فیلم
young journalists club

یکصد و چهلمین شب تجمعات مردم تهران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم
۵۴۴

خاطره‌ی سخنگوی عملیات وعده صادق از دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم
۳۹۳

اعتراف معاون پیشین وزیر دفاع ترامپ به ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش مقابل ایران! + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
وسواس یک بیماری است که باید درمان شود + فیلم
۳۸۱

وسواس یک بیماری است که باید درمان شود + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
دو نوع وسواس وجود دارد + فیلم
۳۲۳

دو نوع وسواس وجود دارد + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
تحلیلگر غربی: ایستادگی ایرانیان امروز خدمتی بزرگ به بشریت است + فیلم
۳۲۲

تحلیلگر غربی: ایستادگی ایرانیان امروز خدمتی بزرگ به بشریت است + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha