زنجیره انسانی در خلیج همیشه فارس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0644\u06af\u0648\u0646 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u062a\u0627 \u0627\u0628\u062f \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0646\u0633\u062c\u0627\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0634\u0645\u0646 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n