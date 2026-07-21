سهم ورزش و جوانان از وصول عوارض ارزش افزوده در بهار امسال از ۲ هزار میلیارد تومان گذشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سه ماهه نخست ۱۴۰۵، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از محل ۲۷ صدم درصد عوارض ارزش افزوده سهم وزارتخانه‌های «ورزش و جوانان» و «آموزش و پرورش» وصول شده است.

 سازمان امور مالیاتی کشور جزییاتی از میزان وصولی عوارض ارزش افزوده سهم ورزش همگانی در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری ارایه داد که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش در بهار امسال، مبلغ ۲ ‌هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان بابت ۲۷ صدم درصد عوارض ارزش افزوده سهم وزارتخانه‌های «ورزش و جوانان» و «آموزش و پرورش» وصول شده است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته یک هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
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