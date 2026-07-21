باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت حمل‌ونقل قطر امروز (سه‌شنبه) اعلام کرده است که تردد تمامی انواع شناور‌ها در محدوده‌ای به فاصله حدود ۷ مایل دریایی، از شرق شهر لوسیل تا بندر حمد و از غرب‌ ام‌حیش تا دوحه سلوى، آزاد شده است.

این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده است که ازسرگیری تردد دریایی در این محدوده از تاریخ صدور بخشنامه لازم الاجرا خواهد بود.

با این حال، وزارت حمل‌ونقل قطر تصریح کرده است که این تصمیم شامل کشتی‌های مشمول مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی دریانوردی نمی‌شود و این شناور‌ها همچنان مطابق قوانین و رویه‌های جاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پیشتر، آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، گزارش داد که تنگه هرمز همچنان برای کشتی‌های تجاری بسیار خطرناک است.

او افزود که هنوز ۶۰۰۰ ملوان در تنگه هرمز سرگردان هستند و بر حمایت خود از اقدامات داوطلبانه‌ای که ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز را بهبود می‌بخشد، تاکید کرد.

منبع: الجزیره