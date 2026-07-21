باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ادارهکل آموزش وپرورش هرمزگان اعلام کرد: باتوجه به تصمیم ستاد عالی آزمونها و بهمنظور اتخاذ تمهیدات لازم، آزمون نهایی پایه یازدهم در سراسر استان هرمزگان که قرار بود روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه برگزار شود، به تعویق افتاده است و زمان برگزاری مجدد این آزمون متعاقبا از طریق درگاههای رسمی اطلاعرسانی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: آزمون نهایی پایه دوازدهم نیز در روز پنجشنبه اول مردادماه مطابق برنامه قبلی و به صورت حضوری، در تمامی حوزههای امتحانی استان برگزار خواهد شد.
ادارهکل آموزش و پرورش هرمزگان از دانشآموزان پایه دوازدهم خواسته است در زمان مقرر در حوزههای امتحانی حضور پیدا کنند تا فرآیند برگزاری آزمون بدون مشکل انجام شود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، از دانشآموزان، اولیا و فرهنگیان خواسته شده است اخبار و آخرین تصمیمات مربوط به امتحانات را صرفا از طریق پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و کانالهای رسمی این اداره در شبکه شاد دنبال کرده و از توجه به شایعات در فضای مجازی خودداری شود.