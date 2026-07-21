باشگاه خبرنگاران جوان - حمید حبیبی روز سه شنبه با اشاره به تمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای سوخت‌رسانی در ایام اربعین حسینی بیان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان یک شرکت خدماتی، هرساله مسئولیت تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان فعال در عملیات اربعین را به عهده دارد و این فعالیت به‌مرور به پروژه‌ای حرفه‌ای و منسجم تبدیل شده است.

وی افزود: نشست‌های مرتبط با برنامه‌ریزی سفر‌های اربعین از سه ماه پیش به‌صورت مستمر در ستاد تسهیلات سفر برگزار شده و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به‌عنوان عضو ثابت و مؤثر این ستاد، در همه نشست‌ها حضور داشته و هماهنگی‌های لازم براساس مصوبه‌های ستاد انجام شده تا تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل زائران، بدون وقفه و به بهترین شکل ممکن انجام شود.

استمرار فرایند سوخت‌رسانی در اربعین حسینی

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه حدود ۶ میلیون لیتر نفت‌گاز برای عملیات اربعین تدارک دیده شده است، گفت: این مقدار فرآورده با هماهنگی ستاد در اختیار اتوبوس‌ها و کامیون‌های نفت‌گازسوزی قرار می‌گیرد که وظیفه جابه‌جایی زائران و بار مرتبط با مراسم اربعین را به عهده دارند. سازوکار تحویل این فرآورده هماهنگ شده است و آمادگی داریم نفت‌گاز مورد نیاز را در هر منطقه‌ای که ستاد به‌عنوان نقطه هدف تعیین کند، تحویل دهیم. انتقال سوخت به نقاط تعیین‌شده نیز از طریق نفتکش‌های شرکت ملی پخش یا ناوگان معرفی‌شده از سوی ستاد انجام می‌شود.

حبیبی تأکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مصمم است سوخت مورد نیاز ناوگان دولتی، ستادی، عمومی و خودرو‌های شخصی زائران را در مسیر‌های داخلی و نقاط پیش‌بینی‌شده در خاک عراق تأمین کند. این مسئولیت هرساله انجام شده است و امسال نیز سوخت‌رسانی به‌صورت منظم و مستمر ادامه خواهد داشت.

استقرار جایگاه‌ها و سوخت‌رسان‌های سیار در مرز‌ها

وی با اشاره به اینکه همه مرز‌های خروجی، از تمرچین در آذربایجان‌غربی تا مرز‌های واقع در استان خوزستان، برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی آماده شده‌اند، تصریح کرد: جایگاه‌های سیار مورد نیاز از حدود یک ماه پیش از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری و به مناطق آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان منتقل شده‌اند و اکنون در مناطق تعیین‌شده مستقر هستند.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: تعدادی از جایگاه‌های واقع در مسیر تردد زائران به‌عنوان جایگاه‌های هدف انتخاب شده‌اند تا افزون‌بر عرضه سوخت، خدمات رفاهی مورد نیاز را نیز ارائه کنند. همچنین، هماهنگی‌های لازم برای برپایی موکب در برخی جایگاه‌ها انجام شده و نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی جایگاه‌های منتخب نیز برای استفاده زائران آماده شده‌اند.

حبیبی با بیان اینکه مدیریت سوخت‌رسانی اربعین تجربه‌ای تکرارشده، اما ارزشمند است، گفت: کارکنان شرکت ملی پخش طی سال‌های گذشته تجربه و مهارت لازم برای مدیریت این عملیات گسترده را کسب کرده‌اند. سوخت‌رسانی در خاک عراق نسبت به داخل کشور دشواری‌های بیشتری دارد، اما هماهنگی‌های لازم برای انتقال، استقرار و توزیع فرآورده انجام شده است.

صدور کارت‌های اضطراری ویژه ناوگان اربعین

وی درباره نحوه تأمین سوخت اتوبوس‌ها و کامیون‌های فعال در عملیات اربعین بیان کرد: ناوگان نفت‌گازسوز داخلی سهمیه خود را براساس پیمایش دریافت می‌کند، اما برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های احتمالی، کارت‌های اضطراری و کارت‌های ویژه اربعین نیز صادر شده و در مسیر‌های منتهی به مرز‌ها در دسترس قرار گرفته است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی که برای جابه‌جایی زائران یا حمل بار مرتبط با اربعین بارنامه یا اسناد حمل دریافت می‌کنند، شناسایی شده‌اند. ناوگانی که سهمیه دارد از سهمیه خود استفاده می‌کند و سوخت مورد نیاز دیگر ناوگان واجد شرایط نیز از طریق کارت‌های ویژه تأمین می‌شود، همچنین سوخت‌گیری از تجهیزات سیار مستقر در خاک عراق نیز بدون استفاده از کارت سوخت انجام می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این فرایند نیز انجام شده است.

حبیبی به زائران توصیه کرد که تا حد امکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، زیرا توقف و پارک خودرو‌های شخصی در پایانه‌های مرزی با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی همراه است.

وی خاطر نشان کرد: زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، پیش از حرکت و در طول مسیر، باک خودرو را در جایگاه‌های پیش از مبادی مرزی پر کنند تا برای سوخت‌گیری در محدوده‌های پرتردد مرزی با صف‌های احتمالی روبه‌رو نشوند.