درجریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۷۴ هزار و ۴۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۷۴ هزار و ۴۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۶ هزار و ۵۰۹ واحد در سطح ۱ میلیون و ۳۴۶ واحدی قرار گرفت.

سه نماد فارس، شنبدر، شستا بیشترین تاثیر و سه نماد تادیکو، اروند و ونفت پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز شاخص کل فرابورس با افزایش ۸۰۶ واحد در ارتفاع ۳۸ هزار و ۶۷۲ واحدی قرار گرفت؛ سه نماد مارون، کگهر و آریا بیشترین تاثیر و سه نماد زهلال، فزر و ذرت پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

در جریان معاملات امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فرآورده‌های نفتی و کانه فلزی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

امروز گروه شبریز۲، کیان و یاقوت بیشترین ارزش معاملات و سه نماد کگل۲، اخابر و کچاد ۲ بیشترین حجم معاملات را در بازار بورس به خود اختصاص دادند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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