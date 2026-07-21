باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر دارایی راست‌گرای اسرائیل، بزالل اسموتریچ، در کنفرانسی اظهار داشت که «اسرائیل هیچ علاقه‌ای به پیوستن به جنگ علیه ایران ندارد.»

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از او گزارش دادند: «در حال حاضر، اسرائیل هیچ علاقه‌ای به پیوستن به این کارزار ندارد. وضعیت فعلی برای ما خوب است و ما هیچ علاقه‌ای به وارد کردن خود به آن نداریم. ما برای هر سناریویی آماده هستیم.»

پیشتر، پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در یک گفت‌وگوی تلفنی با یسرائیل کاتس، همتای صهیونیست خود، جزئیات عملیات نظامی واشنگتن در ایران را شرح داده است. به گزارش الجزیره، دفتر وزیر جنگ اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که هگست در این تماس، کاتس را از آخرین تحرکات و اقدامات میدانی آمریکا در خاک ایران مطلع ساخته است.

در مقابل، وزیر جنگ اسرائیل نیز گزارشی از عملیات‌های این رژیم در منطقه -از جمله اقدامات علیه گروه‌های مورد نظر در سوریه، غزه و لبنان- در اختیار همتای آمریکایی خود قرار داده است. کاتس در جریان این مکالمه، بر اصرار تل‌آویو بر تداوم حضور در مناطق امنیتی تعیین‌شده در سوریه، غزه و لبنان تأکید کرده است.

منبع: الجزیره