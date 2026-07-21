باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد کرمی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس، با حضور در یگانهای عملیاتی تحت کنترل «قرارگاه مقدم مدینه منوره»، وضعیت عملیاتی و سطح آمادگی رزمی رزمندگان را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به جایگاه راهبردی این مناطق در دکترین دفاعی کشور، اظهار داشت: آمادگی مستمر، آموزشهای تخصصی و حضور مقتدرانه یگانهای نیروی زمینی سپاه، رکن اصلی امنیت پایدار در خلیج فارس است. رزمندگان سلحشور این خطه با تکیه بر روحیه جهادی، سدی مستحکم در برابر طمعورزی دشمنان ایجاد کردهاند.
سردار کرمی با تبیین ضرورت دفاع همهجانبه، بر ارتقای شبکه دفاع مردمی و تقویت بنیه بسیج برای صیانت از جزایر تأکید کرد. وی با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش آمریکا در منطقه افزود: نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقهای، ظرفیتهای دفاعی خود را برای خنثیسازی هرگونه تهدید، بهصورت مستمر بازآرایی و تقویت میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به فضل الهی، مردم و نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هرگونه شرارت را دارند و انتقام خون قائد شهید امت و فرماندهان شهید نیز بهزودی گرفته خواهد شد.
منبع: روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی