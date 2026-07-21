فرمانده نیروی زمینی سپاه از یگان‌های عملیاتی تحت کنترل «قرارگاه مقدم مدینه منوره» بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد کرمی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس، با حضور در یگان‌های عملیاتی تحت کنترل «قرارگاه مقدم مدینه منوره»، وضعیت عملیاتی و سطح آمادگی رزمی رزمندگان را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به جایگاه راهبردی این مناطق در دکترین دفاعی کشور، اظهار داشت: آمادگی مستمر، آموزش‌های تخصصی و حضور مقتدرانه یگان‌های نیروی زمینی سپاه، رکن اصلی امنیت پایدار در خلیج فارس است. رزمندگان سلحشور این خطه با تکیه بر روحیه جهادی، سدی مستحکم در برابر طمع‌ورزی دشمنان ایجاد کرده‌اند.

سردار کرمی با تبیین ضرورت دفاع همه‌جانبه، بر ارتقای شبکه دفاع مردمی و تقویت بنیه بسیج برای صیانت از جزایر تأکید کرد. وی با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش آمریکا در منطقه افزود: نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقه‌ای، ظرفیت‌های دفاعی خود را برای خنثی‌سازی هرگونه تهدید، به‌صورت مستمر بازآرایی و تقویت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به فضل الهی، مردم و نیروهای مسلح آمادگی پاسخ‌گویی به هرگونه شرارت را دارند و انتقام خون قائد شهید امت و فرماندهان شهید نیز به‌زودی گرفته خواهد شد.

منبع: روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: نیروی زمینی سپاه ، بازدید ، جزایر ، خلیج فارس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۰۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
درود به فرماندهی دلیر سپاه و همه دلاور مردان وطن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۳۰ تير ۱۴۰۵
اگر آمریکا به خاک کشور ما حمله زمینی و نیرو پیاده وارد خاک ما کرد ماهم باید بگه کشورهای که میزبان پایگاه های آمریکایی هستند حمله و خاک آنهارا تصرف کنیم مانند بحرین خودمان کویت جزایر امارات قطر
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۳۰ تير ۱۴۰۵
زنده باشید
۱
۳
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