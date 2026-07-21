باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در تشریح جزئیات فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی اظهار کرد: زائران برای تهیه بلیت نیازی به مراجعه حضوری ندارند و میتوانند از طریق سامانههای فروش آنلاین اقدام کنند؛ البته در صورت تمایل، امکان مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای دارای مجوز نیز فراهم است.
وی با اشاره به مصوبات ستاد اربعین صنعت هوایی افزود: در بازه زمانی ۳۱ تیرماه تا ۱۶ مردادماه، فروش بلیت بهصورت چارتری ممنوع است و سازمان هواپیمایی کشوری با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد. این موضوع در جلسه اخیر ستاد اربعین صنعت هوایی ابلاغ و به صورت بخشنامه به شرکتها اعلام شده است.
اخوان ادامه داد: فروش گروهی بلیت نیز تنها تا سقف ۹ نفر مجاز بوده و فروش برای گروههای بیش از ۹ نفر ممنوع است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر ثبات نرخ بلیتهای اربعین گفت: قیمت بلیت برای کودکان و بزرگسالان یکسان است و هیچگونه افزایش یا کاهشی نسبت به نرخهای مصوب اعمال نخواهد شد.
وی همچنین از ارائه خدمات ویژه به افراد توانیاب خبر داد و تصریح کرد: برای مسافرانی که از ویلچر استفاده میکنند، افراد نابینا و یا سایر افرادی که به خدمات هندلینگ و خدمات زمینی بیشتری نیاز دارند، هیچ هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.
اخوان درباره استفاده اتباع خارجی از پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی نیز اظهار داشت: اتباع خارجی میتوانند از بلیتهای پروازهای اربعین با همان نرخ مصوب استفاده کنند و هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت در فروش به اتباع خارجی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تمامی شرکتهای هواپیمایی دارای مجوز میتوانند در عملیات پروازی اربعین مشارکت داشته باشند، افزود: ایرلاینهایی که مجوز فروش پروازهای عتبات عالیات را دریافت کردهاند، امکان عرضه بلیت از طریق سامانههای فروش آنلاین را خواهند داشت.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برخی تخلفات احتمالی در بازار فروش بلیت تأکید کرد: هیچ شرکت یا سامانهای مجاز نیست خرید بلیت رفت و برگشت را به زائران تحمیل کند و نرخهای اعلامی مربوط به بلیتهای یکطرفه است. بنابراین، هیچ الزام و اجباری برای خرید بلیت دوطرفه وجود ندارد.
اخوان در پایان درباره زمان آغاز فروش بلیتهای اربعین گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، فروش بلیتها از ساعت ۲۴ امشب (بامداد فردا) آغاز میشود و زائران در هر زمان که به سامانههای فروش آنلاین مراجعه کنند، در صورت وجود ظرفیت، میتوانند نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.