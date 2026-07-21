باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الاخبار در گزارشی نوشت: ساعاتی پیش از دیدار برنامهریزیشده امروز بین جوزف عون، رئیس جمهور لبنان و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، منابع دیپلماتیک آمریکایی در بیروت فاش کردند که عون انتظار دارد از ترامپ «تعهدی برای تضمین خروج کامل اسرائیل از لبنان» بشنود.
در عوض، این منابع تایید کردند که رئیس جمهور آمریکا «به روشنی بیان خواهد کرد که بهای این امر، تعهد دولت لبنان به پایان دادن به حضور نظامی حزبالله در تمام خاک لبنان است» و خاطرنشان کرد که او از عون خواهد خواست ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور سوریه، برای رسیدگی به مسئله حزبالله همکاری کند و آمریکا شریک فعال هر دو طرف در این فرآیند باشد.
سفر عون به واشنگتن نه با تعداد جلسات یا حجم ابراز حمایت آمریکا، بلکه با توانایی او در تبدیل این وعدهها به دستاوردهای ملموس برای لبنان سنجیده خواهد شد. دولت آمریکا که ادعا میکند آماده کمک است، هرگونه تعامل واقعی را به یک معادله روشن مرتبط میکند: دولت لبنان باید انحصار استفاده از سلاح را داشته باشد.
در این زمینه، در آستانه دیدار مورد انتظار بین عون و ترامپ، واشنگتن از آغاز اولین مرحله آزمایشی طرحی که آن را ابتکار جدیدی توصیف کرد، خبر داد؛ اقدامی که هدف آن تغییر از وعدهها به اجرا است. با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به روشنی پارامترهای این طرح را تعریف کرد و ادعا کرد که هدف آن «ایجاد یک دولت لبنانی قوی است که نهادهای آن، در درجه اول ارتش، تنها نهاد نظامی مجاز به حمل سلاح باشند و در نتیجه دولت را قادر به مدیریت امنیت، تحکیم ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان خود کند.»
پیشنهاد آمریکا محدود به بُعد امنیتی نبود، بلکه به جنبه اقتصادی نیز گسترش یافت، و روبیو از تلاشها برای جذب سرمایهگذاریهای آمریکایی و بینالمللی به لبنان سخن گفت. از این منظر، منطقه آزمایشی اعلام شده توسط وزارت امور خارجه آمریکا در شهرهای فرون، سریفا و زوتر الغربیه صرفا یک اقدام امنیتی محدود به نظر نمیرسد، بلکه حامل یک پیام سیاسی مستقیم در آستانه سفر عون است: واشنگتن آماده ارائه گامهای عملی است، مشروط بر اینکه مقامات لبنانی با حرکت از تعهدات نظری به سمت اجرای واقعی، متقابلا عمل کنند.
این پیامهای آمریکایی در حالی منتشر میشود که رژیم تروریستی اسرائیل تلاش میکند با تشدید عملیات نظامی و گلولهباران توپخانهای خود در جنوب لبنان، موضع مذاکره خود را تقویت کند و به دنبال تحمیل واقعیتهایی بر روی زمین است که مکمل فشار سیاسی قبل از شروع مذاکرات باشد.
بنابراین، آزمون واقعی همچنان این است که اجلاس واشنگتن تا چه حد میتواند «توافقنامه چارچوب» را پیش ببرد. نشانهها حاکی از آن است که دولت آمریکا در حال بررسی نظارت بر خروج مرحلهای از منطقه آزمایشی اول توسط سنتکام همزمان با ورود جوزف کلیرفیلد به بیروت برای نهایی کردن ترتیبات لجستیکی برای این مرحله است.
با این حال، این رویکرد نگرانیهایی را ایجاد میکند که میتواند به بهانهای برای تحمیل امتیازات سیاسی فراتر از توافقنامه چارچوب تبدیل شود و راه را برای ترتیبات گستردهتر با رژیم تروریستی اسرائیل در مرحله بعدی هموار کند.
منابع آگاه میگویند که طبق چشمانداز آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل، قرار است این منطقه آزمایشی یک واقعیت امنیتی جدید مبتنی بر مرزهای پایدارتر، استقرار واقعی ارتش لبنان، انحصار دولت در تصمیمگیریهای جنگ و صلح و جلوگیری از بازسازی قابلیتهای نظامی حزبالله در این منطقه ایجاد کند.
با این حال، نکته اصلی همچنان ترتیب اجرا است. بیروت اصرار دارد که این روند با عقبنشینی رژیم تروریستی اسرائیل از سرزمینهایی که هنوز اشغال کرده است آغاز شود و این مرحله را مقدمه طبیعی اجرای مفاد باقیمانده میداند. در همین حال، رژیم تروریستی اصرار دارد که قبل از هرگونه عقبنشینی بیشتر، توانایی ارتش و دولت لبنان را برای اعمال امنیت در مناطقی که نیروهایش در آنجا مستقر نیستند، آزمایش کند.
بنابراین، اختلاف دیگر بر سر اصل خود منطقه آزمایشی نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی اولین قدم را برمیدارد: اسرائیل از طریق عقبنشینی، یا لبنان با پرداختن به مسئله سلاح؟
سخنگوی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دیروز اعلام کرد: «بر اساس دستورالعملهای سطح سیاسی، یک برنامه آزمایشی منطقهای به نام «منطقه امن» امروز (روز گذشته) در جنوب لبنان، با همکاری سنتکام و نیروهای مسلح لبنان آغاز شد. به عنوان بخشی از این برنامه، تیمهایی از نیروهای مسلح اسرائیل، آمریکا و لبنان در حال هماهنگی و برنامهریزی برای ادامه اجرای توافق هستند.»
در همین حال، کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که ارتش این رژیم تروریستی امروز به عنوان بخشی از اجرای «توافقنامه چارچوب» برای خروج از خاک اشغالی لبنان، عقبنشینی از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان را آغاز خواهد کرد.
این کانال به نقل از یک مقام صهیونیستی اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل «تا زمانی که حزبالله نیروی قابل توجهی در لبنان باشد، از سرزمینی که تصرف کرده عقبنشینی نخواهد کرد» و ادعا کرد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل «آزادی پاسخگویی به هرگونه تهدیدی» را حفظ خواهد کرد و تا زمانی که این تهدید ادامه داشته باشد، به کنترل خود بر منطقه مرزی ادامه خواهد داد.
وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی تایید کرد که عقبنشینی امروز آغاز خواهد شد، در حالی که هاآرتص گزارش داد که طرف لبنانی اصرار دارد که پس از استقرار ارتش لبنان در آنجا، رژیم تروریستی اسرائیل از هدف قرار دادن مناطق آزمایشی جلوگیری کند.
به همین ترتیب، خبرگزاری کان رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که عون از ترامپ خواهد خواست که پیشنهاد منطقه آزمایشی را طبق دیدگاه لبنان، نه دیدگاه رژیم تروریستی اسرائیل، اجرا کند، یعنی با عقبنشینی ارتش اسرائیل از سرزمینهای لبنان که قبلا اشغال شده است، نه از مناطقی که ارتش لبنان در آن حضور دارد، شروع شود.
منبع: الاخبار