باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -مجید طوری، مدیر موکب شهدای درمیان گفت: در پیوند با این حرکت معنوی، بیش از ۳۰ نفر از خادمان شیعه و سنی شهرستان عازم سفر عشق شدهاند تا از تاریخ سوم مردادماه لغایت سیزدهم مردادماه در شهر مقدس کاظمین، پذیرای زائران بارگاه حسینی باشند.
وی با اشاره به جزئیات خدماترسانی این موکب افزود: خادمان این کاروان شبانهروز و در سه وعده غذایی صبحانه، ناهار و شام، به زوار آقا اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی خواهند کرد تا غبار خستگی راه را از تن دلدادگان حسینی بزدایند.
مدیر موکب شهدای درمیان در پایان به پشتیبانی بیدریغ مردم منطقه از این کاروان اشاره کرد و گفت: مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی جمعآوریشده از سوی مردم شریف و ولایتمدار اهل سنت و تشیع شهرستان درمیان برای برپایی این موکب، بالغ بر ۵ میلیارد تومان است که تماماً برای پذیرایی شایسته از زائران هزینه خواهد شد.
شهرستان مرزی درمیان در خراسان جنوبی به عنوان نماد شاخص تقریب مذاهب و برادریِ شیعه و سنی شناخته میشود که این بار همگرایی خود را در مسیر خدمت به زائران اربعین به نمایش گذاشته است.