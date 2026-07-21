رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از صدور مجوز واگذاری زمین برای ۱۵ پروژه نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی گفت: کمیسیون ماده ۲۱ با واگذاری اراضی مورد نیاز برای احداث ۱۵ نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان فارس موافقت کرد. این تصمیم استراتژیک، مسیر عملیاتی شدن پروژههای بزرگ انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت زیرساختهای انرژی در استان را هموار میکند.
او با ابراز خرسندی از این تصمیم، اعلام کرد: موافقت با واگذاری حدود ۱۵ قطعه زمین در آخرین نشست کمیسیون، دریچهای نو به سوی توسعه انرژیهای پاک در استان فارس میگشاید.
بهجتحقیقی اظهار کرد: امور اراضی با هدف تسهیل فرآیندهای قانونی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری، تلاش میکند تا ضمن حمایت از این طرحهای زیرساختی، نقش خود را در پیشبرد اهداف ملی انرژی ایفا کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: این مصوبات، چراغ راه عملیاتی شدن چندین نیروگاه خورشیدی در استان است که با ورود به مرحله اجرایی، نه تنها ظرفیت تولید برق پاک را به شکل چشمگیری افزایش میدهد، بلکه با جذب سرمایههای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متنوع، موجی از امید و اشتغال را در مناطق مختلف استان به همراه خواهد داشت.
بهجت حقیقی تأکید کرد: تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر، مسیری روشن برای دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با حمایت از این پروژهها، در کنار کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، گامی بلند در جهت تأمین پایدار انرژی و مقابله با چالشهای اقلیمی برمیداریم تا آیندهای سبزتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.
منبع: جهاد کشاورزی فارس