اعزام بیش از ۴۵۰۰ زائر اولی اربعین با حمایت بنیاد علوی

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن مردعلی قائم مقام بنیاد علوی اعلام کرد:همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، مرکز حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی پویش بزرگ «اعزام زائر اولی» را با هدف فراهم کردن زمینه زیارت عاشقان کم‌برخوردار سیدالشهدا (ع) آغاز کرد.

وی افزود:در قالب این پویش، بیش از ۴۵۰۰ زائر اولی از خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار ساکن مناطق هدف بنیاد علوی که تاکنون به دلیل مشکلات مالی امکان تشرف به کربلای معلی را نداشته‌اند، با همکاری گروه‌های مردمی و جهادی و خیرین به زیارت اربعین اعزام خواهند شد.

مردعلی گفت: تمامی هزینه‌های رفت‌وبرگشت این زائران از سوی این بنیاد تأمین می‌شود تا هیچ مانع مالی بر سر راه حضور آنان در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام وجود نداشته باشد.

قائم مقام بنیاد علوی در پایان اظهار داشت:این پویش در راستای توسعه عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی اجرا می‌شود و گامی در جهت تحقق آرزوی سال‌ها انتظار هزاران زائر اولی برای حضور در مسیر عشق و زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شمار می‌رود.