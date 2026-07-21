در بازار شلوغ گوشی‌های هوشمند، گاهی اوقات دستگاه‌هایی معرفی می‌شوند که به جای رقابت در اعداد پر زرق و برق، بر روی کارایی و نیازهای واقعی کاربران تمرکز می‌کنند. گوشی HONOR X7e Plus 5G یکی از همین محصولات است که ما در موبایل 7 معتقدیم با طراحی بزرگ، ظرفیت باتری فراتر از استانداردهای بازار و مجموعه‌ای از سخت‌افزارهای متعادل، دقیقاً برای کسانی ساخته شده که می‌خواهند دستگاهی داشته باشند که در استفاده‌های طولانی‌مدت، آن‌ها را ناامید نکند. اگر به دنبال خریدی مطمئن و هوشمندانه هستید، بررسی‌های تخصصی ما می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

طراحی بدنه و کیفیت نمایشگر

در نگاه اول، HONOR X7e Plus 5G با ابعاد 168 در 78 میلی‌متر و ضخامت 8.30 میلی‌متر، یک گوشی خوش‌دست اما در عین حال با ابهت به نظر می‌رسد. وزن 216.5 گرمی این گوشی، حاصل استفاده از نمایشگر بزرگ و باتری بسیار حجیم است که در ساختار کلی دستگاه جای گرفته‌اند. این گوشی در سه رنگ جذاب Desert Gold (طلایی)، Velvet Black (مشکی) و Meteor Silver (نقره‌ای) عرضه شده که دست کاربر را برای انتخاب باز می‌گذارد.

نمایشگر 6.8 اینچی این گوشی، نقطه اتکای آن برای جلب رضایت کاربران است. این صفحه نمایش که از نوع TFT LCD است، فضای وسیعی را برای تماشای ویدئو، وب‌گردی و مطالعه فراهم می‌کند. رزولوشن 1592 در 720 پیکسل با پشتیبانی از 16.7 میلیون رنگ، تصاویری واضح و زنده را به نمایش می‌گذارد. نکته قابل توجه در این نمایشگر، روشنایی آن است که در حالت معمولی به 860 نیت و در حالت HBM (حالت حداکثری روشنایی) به 1020 نیت می‌رسد؛ این ویژگی باعث می‌شود حتی در زیر نور شدید خورشید نیز کار با گوشی بدون مشکل باشد. علاوه بر این، فناوری‌های محافظت از چشم (Eye Comfort) و کاهش نور پویا (Dynamic Dimming)، خستگی چشم را در مطالعه یا تماشای طولانی‌مدت به حداقل می‌رساند.

توان پردازشی و تجربه نرم‌افزاری

در قلب این گوشی، تراشه هشت‌هسته‌ای Qualcomm Snapdragon 4 Gen4 قرار گرفته است. این پردازنده که از دو هسته قدرتمند A78 با فرکانس 2.3 گیگاهرتز و شش هسته کم‌مصرف A55 با فرکانس 1.95 گیگاهرتز تشکیل شده، به خوبی از پس وظایف روزمره، اجرای اپلیکیشن‌های چندرسانه‌ای و بازی‌های معمول برمی‌آید. در کنار این پردازنده، پردازنده گرافیکی Adreno 613 وظیفه امور تصویری را بر عهده دارد.

هماهنگی این مجموعه با 8 گیگابایت حافظه رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی، تجربه کاربری روانی را در محیط MagicOS 10 (مبتنی بر اندروید 16) فراهم می‌کند. رابط کاربری اختصاصی هانر در این نسخه، محیطی مرتب، بهینه و کاربردی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد تا بدون پیچیدگی‌های غیرضروری، به تمام قابلیت‌های گوشی دسترسی داشته باشد.

دوربین و ثبت لحظه‌ها

اگرچه تمرکز اصلی این گوشی بر دوام و کارایی است، اما بخش دوربین نیز برای نیازهای روزمره کاملاً تجهیز شده است. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، عکس‌هایی با وضوح بالا و جزئیات دقیق ثبت می‌کند. این دوربین در شرایط نوری مختلف عملکرد مناسبی دارد و در کنار آن، حالت‌های عکاسی متنوعی مثل پرتره (با قابلیت‌های زیبایی و بوکه)، عکاسی در شب (Night)، پانوراما و حالت حرفه‌ای (PRO) قرار داده شده است که به کاربر اجازه می‌دهد خلاقیت بیشتری در عکاسی داشته باشد.

برای تماس‌های تصویری و سلفی‌ها، یک دوربین 5 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 در نظر گرفته شده که از قابلیت تشخیص چهره نیز پشتیبانی می‌کند تا امنیت و سرعت دسترسی به گوشی افزایش یابد. هر دو دوربین جلو و عقب توانایی فیلم‌برداری با کیفیت 1080p را دارند که برای اشتراک‌گذاری سریع در شبکه‌های اجتماعی کاملاً استاندارد و مناسب است.

باتری بی‌رقیب و دوام در برابر محیط

شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی HONOR X7e Plus 5G، باتری آن است. ظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی، آن را در زمره دستگاه‌هایی با بالاترین ماندگاری شارژ قرار می‌دهد. این یعنی کاربر می‌تواند با خیالی آسوده، یک روز کامل یا حتی بیشتر را بدون نیاز به شارژر سپری کند. برای شارژ کردن این حجم از انرژی، قابلیت شارژ سیمی ۴۵ واتی در نظر گرفته شده که سرعت مناسبی را برای بازگشت به شارژ کامل ارائه می‌دهد.

علاوه بر باتری، دوام فیزیکی این گوشی نیز در سطح بالایی است. کسب استانداردهای IP68، IP69 و IP69K نشان‌دهنده مقاومت بالای دستگاه در برابر نفوذ آب، گردوغبار و حتی فشارهای محیطی است. این ویژگی باعث می‌شود گوشی در شرایط آب‌وهوایی مختلف یا محیط‌های کاری سخت، دوام بیشتری داشته باشد و کاربر کمتر نگران آسیب‌های احتمالی باشد.

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ارتباطات و امکانات جانبی

این دستگاه از شبکه 5G پشتیبانی می‌کند و با استفاده از دو اسلات سیم‌کارت نانو، امکان استفاده همزمان از دو شبکه مخابراتی را فراهم کرده است. در بخش ارتباطات بی‌سیم، وای‌فای دو بانده (2.4 و 5 گیگاهرتز) و بلوتوث نسخه 5.1 با پشتیبانی از کدک‌های متنوعی مثل LDAC و aptX HD، اتصالی پایدار و باکیفیت را برای لوازم جانبی صوتی تضمین می‌کنند.

مجموعه کاملی از حسگرها شامل حسگر اثر انگشت، شتاب‌سنج، قطب‌نما، حسگر مجاورت و نور محیط در این دستگاه تعبیه شده است. همچنین پشتیبانی از NFC و استفاده از سیستم‌های موقعیت‌یابی دقیق ، این گوشی را به یک ابزار کامل دیجیتال تبدیل کرده است. در بخش صوتی نیز، پشتیبانی از صدای استریو و افکت‌های صوتی HONOR Sound 7.3، تجربه شنیداری باکیفیتی را هنگام تماشای فیلم یا گوش دادن به موسیقی فراهم می‌کند.

جمع بندی

انتخاب یک گوشی هوشمند که بتواند تعادلی بین ابعاد صفحه، ظرفیت انرژی و دوام ساختاری ایجاد کند، همیشه چالش‌برانگیز است. HONOR X7e Plus 5G با تمرکز دقیق بر همین نقاط کلیدی، سعی کرده تا دغدغه‌هایی مثل شارژ مداوم و آسیب‌پذیری گوشی‌های بزرگ را از ذهن کاربر پاک کند.

اگر سبک زندگی شما به‌گونه‌ای است که ساعات زیادی را خارج از خانه سپری می‌کنید، یا برای تماشای ویدئو و مدیریت کارهای روزمره به فضای نمایشگر وسیع و باتری‌ای که تا پایان روز (و حتی بیشتر) همراهی‌تان کند نیاز دارید، این مدل گزینه‌ای است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. این دستگاه نه با ادعاهای نمایشی، بلکه با ارائه امکاناتی کاملاً کاربردی مانند استاندارد بالای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار (IP69K)، باتری حجیم و نمایشگر باکیفیت، به خوبی نشان می‌دهد که برای یک «همراه روزمره» بودن ساخته شده است.

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