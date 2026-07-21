باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مبارکی اظهار کرد: برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین، تأمین سوخت ناوگان، آماده‌سازی پایانه مرزی میرجاوه، استقرار نیروهای پشتیبانی و تجهیز مسیرهای تردد در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول انجام شده است.

وی بیان کرد: برای ناوگان پاکستانی که از مرز میرجاوه وارد کشور می‌شود، سازوکار تأمین سوخت تا مرزهای هدف پیش‌بینی شده و کارت‌های اختصاصی سوخت در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد همچنین برای ناوگان داخلی نیز روزانه ۳۰۰ لیتر سوخت در جایگاه پایانه مسافری زاهدان تأمین خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: هلال احمر، اورژانس، پلیس راه و شهرداری زاهدان نیز در پایانه‌ها و مسیرهای تردد زائران خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند کرد. همچنین برای تسهیل بازگشت زائران، ۱۵ نفر از کارکنان این اداره‌کل به همراه ۲ نفر از نمایندگان انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل در مرزهای هدف مستقر می‌شوند تا هماهنگی‌های لازم برای جابه‌جایی ناوگان را انجام دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پایانه مرزی میرجاوه گفت: ۲ دستگاه دیزل‌ژنراتور با ظرفیت ۱۰۰ و ۲۰۰ کاوا در مدار بهره‌برداری قرار دارد و یک دستگاه دیزل‌ژنراتور ۳۰۰ کاوا نیز برای تأمین برق اضطراری پیش‌بینی شده است. اجرای روکش بتنی لاین جدید ورودی پایانه، بهسازی سامانه‌های سرمایشی، صوتی و تصویری و تکمیل سرویس‌های بهداشتی نیز در حال انجام است.

مبارکی اظهار کرد: ۴۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی و ۹ راهدارخانه در مسیرهای تردد زائران اربعین سیستان و بلوچستان به مرزهای غربی آماده ارائه خدمات هستند. همچنین عملیات روکش آسفالت ۱۹۸ کیلومتر از کریدورهای اربعینی به پایان رسیده و اجرای ۴۳ کیلومتر دیگر نیز ادامه دارد.

وی تصریح کرد: نرخ پیشنهادی جابه‌جایی زائران از سیستان و بلوچستان به مرز شلمچه پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده که پس از ابلاغ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مبنای فعالیت شرکت‌های مسافربری خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به تجربه اربعین سال گذشته گفت: از چهارم تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، شرکت‌های مسافربری استان سه هزار و ۱۵۳ زائر ایرانی را در قالب ۸۱ سفر به مرزهای شلمچه و چذابه جابه‌جا کردند از این تعداد، ۶۰ سفر با ۲ هزار و ۳۳۶ زائر از شمال استان و ۲۱ سفر با ۸۱۷ زائر از جنوب استان انجام شد.

وی ادامه داد: برای بازگشت زائران نیز ۳۳۵ دستگاه اتوبوس به‌صورت یکسره از سیستان و بلوچستان به مرزهای غربی اعزام شد که ۱۶۰ دستگاه به مرز مهران و ۱۷۵ دستگاه به مرز شلمچه اختصاص یافت.

مبارکی خاطرنشان کرد: در اربعین سال ۱۴۰۳ نیز ۵۰۵ دستگاه اتوبوس، ۲۴ هزار و ۸۶۷ زائر پاکستانی را پس از ورود به کشور جابه‌جا کردند و ۹۹ دستگاه اتوبوس نیز چهار هزار و ۳۴۶ زائر را از داخل کشور به مرزهای هدف رساندند. در مجموع ۵۸ هزار و ۶۸۱ زائر پاکستانی از طریق ناوگان حمل‌ونقل استان به مرزهای غربی کشور منتقل شدند.

منبع حمل و نقل جاده ای جنوب استان