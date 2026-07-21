فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۱۵.۲ مگاواتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس که گام مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود وارد فاز پیش راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۱۵.۲ مگاواتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس که گام مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کمک به رفع ناترازی انرژی و کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید برق با سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود وارد فاز پیش راه‌اندازی شد.

عملیات احداث این نیروگاه خورشیدی در پهنه‌ای به وسعت ۲۲ هکتار، با نصب حدود ۱۸ هزار پنل خورشیدی و در فاز نخست با ۱۲.۵ مگاوات با موفقیت به پایان رسیده و برق تولیدی این نیروگاه آماده تزریق مستقیم به شبکه سراسری برق می‌شود.

در این نیروگاه از پیشرفته‌ترین پنل‌های خورشیدی دوطرفه استفاده شده که باقابلیت جذب نور از هر دو سطح، بازدهی تولید برق را در مقیاس صنعتی به حداکثر رسانده است.

آیین افتتاح رسمی بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی استان خوزستان و جنوب کشور به‌زودی با حضور مقامات کشوری و مدیران ارشد خلیج‌فارس برگزار خواهد شد.

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، پالایشگاه بید بلند
خبرهای مرتبط
پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید
استخدام نیروهای غیربومی در پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس/ بومیان خوزستان: مسئله استخدام رانتی است
تلاش کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند نماد تحقق شعار ما می‌توانیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تهاجم موشکی آمریکا به برخی از شهر‌های خوزستان
کشف بیش از ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ماهشهر
مشایه اهواز؛ از لب کارون تا حرم سیدالشهدا + تصاویر
زنگ خطر خروج شلتوک از خوزستان؛ نبض برنج استان زیر فشار خام‌فروشی
هوای شوش در وضعیت قرمز
آخرین اخبار
زنگ خطر خروج شلتوک از خوزستان؛ نبض برنج استان زیر فشار خام‌فروشی
هوای شوش در وضعیت قرمز
مشایه اهواز؛ از لب کارون تا حرم سیدالشهدا + تصاویر
تهاجم موشکی آمریکا به برخی از شهر‌های خوزستان
کشف بیش از ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ماهشهر
دستگیری سارقان حرفه‌ای کابل و سیم‌های برق در هویزه
تردد ۱۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرز‌های خوزستان
بازنگری در الگوی کشت تابستانه حوزه کرخه برای حل مشکلات کشاورزان/ سهمیه کود و سوخت افزایش می‌یابد
طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، راهبردی‌ترین پروژه توسعه کشاورزی کشور؛ واریز ۴۰ درصد باقیمانده مطالبات گندمکاران
۶۴ واحد صنعتی و تولیدی خوزستان در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند/ جبران خسارت‌ها در دستور کار دولت
بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جنوب کشور وارد فاز پیش راه‌اندازی شد
خاموش کردن یک لامپ در ساعات اوج مصرف، معادل تولید یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی است