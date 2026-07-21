باشگاه خبرنگاران جوان - فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۱۵.۲ مگاواتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیجفارس که گام مهمی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کمک به رفع ناترازی انرژی و کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید برق با سوختهای فسیلی به شمار میرود وارد فاز پیش راهاندازی شد.
عملیات احداث این نیروگاه خورشیدی در پهنهای به وسعت ۲۲ هکتار، با نصب حدود ۱۸ هزار پنل خورشیدی و در فاز نخست با ۱۲.۵ مگاوات با موفقیت به پایان رسیده و برق تولیدی این نیروگاه آماده تزریق مستقیم به شبکه سراسری برق میشود.
در این نیروگاه از پیشرفتهترین پنلهای خورشیدی دوطرفه استفاده شده که باقابلیت جذب نور از هر دو سطح، بازدهی تولید برق را در مقیاس صنعتی به حداکثر رسانده است.
آیین افتتاح رسمی بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان خوزستان و جنوب کشور بهزودی با حضور مقامات کشوری و مدیران ارشد خلیجفارس برگزار خواهد شد.