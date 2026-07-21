باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واشنگتن پست هشدار داد که «با توجه به عدم محبوبیت جنگ با ایران در داخل آمریکا، ادامه تشدید تنش توسط واشنگتن، خطرات سیاسی را برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، به همراه دارد.»
این روزنامه با استناد به گزارشهای اطلاعاتی تأکید کرد که «روند فعلی ترامپ در تشدید حملات علیه ایران به بنبست رسیده است.» طبق گزارشهای اطلاعاتی، این نشان میدهد که «ایران با وجود از دست دادن بخشی از رهبران و برخی از قابلیتهای خود، قادر به ادامهی جنگ است.»
واشنگتن پست گفت «در جنگی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اواخر فوریه آغاز کردند، آمریکا با یک معضل روبهرو است. رویارویی بین تهران و واشنگتن بلندمدت است. بعید است که ایران به دلیل اقدام نظامی آمریکا، بر سر مواضع خود در مذاکره کوتاه بیاید.»
این روزنامه ادامه داد: «گزارشهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد که بعید است حملات آمریکا موضع ایران را تغییر دهد.»
در همین زمینه، روزنامه آمریکایی «هیل» درباره ۴ چالش پیش روی ترامپ در صورت بازگشت به جنگ تمام عیار علیه ایران هشدار داد. این خطرات مربوط به ذخایر مهمات، ترس از رکود جهانی، انتخابات میان دورهای آمریکا و دشمنی با کشورهای خلیج فارس است.
او اظهار داشت که محبوبیت ترامپ، به ویژه در حوزه اقتصاد، به طور قابل توجهی تحت تأثیر اقدامات او در ایران قرار گرفته است و خاطرنشان کرد که این موضوع نگرانیهایی را در میان جمهوریخواهان ایجاد کرده است مبنی بر اینکه درگیری در «خاورمیانه» میتواند منجر به بیتفاوتی رأیدهندگان در ماه نوامبر شود.
منبع: المیادین