وزارت نیرو در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره ادعای «مشاور وزیر نیرو» بودن یک فرد و طرح موضوعی درباره بی‌حجابی، اعلام کرد: این ادعا کاملاً بی‌اساس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره ادعای یکی از افراد مبنی بر «مشاور وزیر نیرو» بودن و طرح موضوعی درباره بی‌حجابی در فضای مجازی، وزارت نیرو اعلام کرد: این ادعا کاملاً بی‌اساس بوده و فرد مذکور هیچگونه سمت، مسئولیت یا ارتباطی با وزارت نیرو و وزیر محترم نیرو ندارد.

وزارت نیرو ضمن تکذیب این ادعا، اعلام کرد که این شخص با جعل عنوان و سوءاستفاده از نام وزارت نیرو، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کرده است که قطعاً در مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
 
وزیر نیرو به عنوان فردی معتقد، متعهد و پایبند به ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره بر رعایت موازین شرعی و قانونی تأکید داشته و هیچگونه ارتباطی با فرد مذکور و اظهارات منتسب به وی ندارد.
 
وزارت نیرو ضمن هشدار به هرگونه سوءاستفاده از نام و جایگاه این وزارتخانه، از مراجع قضایی و انتظامی درخواست کرده است تا نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با عوامل انتشار این ادعاهای بی‌اساس اقدام کنند.
 
همچنین از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌شود پیش از انتشار هرگونه مطلب، صحت و سقم آن را از طریق منابع رسمی و معتبر وزارت نیرو استعلام کنند.
برچسب ها: تکذیبیه ، وزارت نیرو ، حواشی
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