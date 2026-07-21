مدیر کل حفاظت محیط زیست اردبیل نسبت به بالا رفتن خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان به‌ویژه در مناطق تحت مدیریت خود هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -کیومرث سفیدی با اشاره به کاهش رطوبت پوشش گیاهی و خشکی گونه‌های علفی، نسبت به افزایش احتمال وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی و جنگلی استان هشدار داد و اظهار کرد: در پی بارش‌های مناسب در فصل زراعی گذشته و رشد گسترده گیاهان مرتعی و جنگلی، با شروع فصل تابستان و کاهش سطح رطوبت، شرایط برای وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی به‌ویژه در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این اداره فراهم شده است.

او با تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری در حفاظت از طبیعت، از تمامی شهروندان، گردشگران، کشاورزان و دامداران خواست تا از هرگونه اقدام مستعد حریق در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل افزود: رهاسازی ته‌سیگار، زغال نیم‌سوز، بطری‌های شیشه‌ای و سایر عوامل مشکوک در طبیعت می‌تواند منجر به فجایع زیست‌محیطی شود.

سفیدی همچنین بر ضرورت پرهیز کشاورزان از آتش زدن کاه و کلش تأکید کرد و آن را به دلیل ایجاد آلودگی هوا و احتمال سرایت آتش به اراضی مجاور، اقدامی مجرمانه دانست.

او در ادامه یادآور شد که صیانت از طبیعت یک وظیفه همگانی و میراثی برای نسل‌های آینده است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق یا مخاطرات زیست‌محیطی، سریعاً از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ موضوع را به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
منبع: محیط زیست

برچسب ها: وقوع آتش سوزی ، عرصه های طبیعی ، حفاظت از محیط زیست ، آتش زدن کاه و کلش
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